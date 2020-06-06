Süreç hukukî değil, siyasî

Saadet Partisi, Enis Berberoğlu, Musa Farisoğlulları ve Leyla Güven’in milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, “TBMM’ye farklı zamanlarda gelen ve uzun zamandır bekletilen bu tezkerelerin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı imzalı bir tezkere ile aciliyetle işleme konması ve tezkeresi farklı zamanlarda Meclis’e ulaşan üç milletvekili hakkında aynı anda işlem yapılması bu sürecin hukukî değil, siyasî olduğuna işaret etmektedir” denildi. SP açıklamasında şöyle denildi: “Sırf gündemi değiştirmek ve yeni siyasi polemiklerle insanımızı meşgul etmek üzere atılan bu tehlikeli adımlar, başta can yakıcı problemlerle boğuşan ekonomimiz ve adalet kurumumuz olmak üzere ülkemize topyekün zarar vermektedir. Bu karar, getirilen problemli Başkanlık Sistemi ile işlevi ve önemi bakımından yara almış Gazi Meclis’e ve millet iradesine büyük bir darbe olmuştur. Yine Anayasa ve kanunları hiçe sayan bu süreç, siyasetin ve demokrasinin geleceği açısından endişe verici bir yolu açmıştır.”

Ankara – Recep Gören