Suriye ile de yeni bir süreç başlatılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu “Türkiye, BAE ile Suudi Arabistan ile İsrail ile nasıl normalleştiyse; Suriye ile de derhal yeni bir süreç başlatmalıdır” diye konuştu.

Karamalloğlu, “Şam’da Cuma namazı kılacaklardı, abdest bile alamadılar” diye konuştu. Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirirken, iktidarın dış politikasına eleştiren Karamollaoğlu önceki gün Türkiye, İran ve Rusya arasında Tahran’da gerçekleştirilen zirvesine değindi. Independent Türkçe’nin haberine göre, zirvenin İdlib başta olmak üzere Suriye krizinin sağduyu ve diyalog yoluyla çözülmesi için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden, iktidarın Suriye politikasının da “sil baştan değişmesi” gerektiğini belirten Karamollaoğlu, “Türkiye, Suriye konusundaki yanlış politikasından vazgeçmelidir. Dün ‘15 Temmuz’un finansörü’ olmakla suçladığı BAE ile nasıl normalleşiyorsa, önceki gün ‘Kaşıkçı cinayetinin katili’ olmakla suçladığı Suudi Arabistan ile nasıl normalleştiyse, dün ‘siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz’ dediği İsrail ile bugün nasıl normalleştiyse; Suriye ile de derhal yeni bir süreç başlatmalıdır” diye konuştu.

“Asarım, keserim” ile olmaz

Karamollaoğlu şöyle devam etti: Dış politika tutarsız “asarım, keserim” ifadeleri ile yürütülmez, Türkiye bu iktidarın yanlış ve kısır yaklaşımdan çok zarar gördü. Şam’da Cuma namazı kılacaklardı, abdest bile alamadılar! 15 günde Şam’a gireceklerdi, öyle görülüyor ki; bu yanlış anlayışla 15 yılda dahi işin içinden çıkamayacaklar. Bu sebeple; Tahran zirvesi, sorunların dayatma değil uzlaşma ile çözülmesi için önemli bir fırsattır. Bu fırsat çok iyi değerlendirilmelidir.”