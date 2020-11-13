Tedbir almak devletin işi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 21 yıl evvel Düzce’de yaşanan depremin yıl dönümünde açıklamada bulanarak, “Devlet telkinde bulunamaz, tedbir alır” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 21 yıl evvel Düzce’de yaşanan depremin yıl dönümünde açıklamada bulunarak, “Maalesef 21 yılda depremle mücadele konusunda, daha doğru bir ifade ile depreme mukavemeti arttıracak, kayıpları engelleyecek tedbirler almak noktasında bir arpa boyu yol almamış olduğumuzu görmek, denetimsizlik nedeniyle canlarımızı yitirmek akıl alır gibi değil!” dedi.

Konut ve yapı sektörüne dayalı bir büyüme modeli benimseyen AKP iktidarının yaklaşımı, güven meydana getirmek yerine rant meydana getirmek şeklinde olduğunu söyleyen Uysal, “Dahası geçtiğimiz yıla kadar birçok bölgede çeyrek asırdır yerel yönetimler vasıtasıyla bu rantı siyasal finansmanı için kullanan bir AKP.

Dolayısıyla ‘rant getirecek projeden imar esirgenmez’ diyerek denetimden vazgeçen, görmezden gelen, deprem konusunda da ‘olduktan sonra bakarız’ diyen bir AKP” dedi.

MESELE VATANDAŞLARI GÖÇÜĞÜN ALTINDA BIRAKMAMAK

Halen kurtarma faaliyetleri ile övünen bir anlayışla karşı karşıya kalınmasının acı olduğunu ifade eden Uysal şunları söyledi: “Anlamadıkları şu: Mesele kurtarmak değil, kurtarılmaya ihtiyaç duyacak kimseyi bırakmamak! Mesele vatandaşını riskli binalarda oturmak zorunda bırakmamak. Mesele vatandaşını göçük altından çıkarabilmek değil, o göçüğün altında hiç bırakmamak! Hatırlayın; İzmir depremi sonrası ‘Hasarlı binalarda oturmayın” diyen bir devlet ricali ile karşılaştık. Ve unutmayın; devlet telkinde bulunamaz, tedbir alır!”

RECEP GÖREN - ANKARA