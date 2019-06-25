"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Tek adam rejimi çöktü

25 Haziran 2019, Salı 17:52
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Haziran seçiminde milletin mesajının şifreli olmadığını, açık olduğunu, milletin huzur, adalet ve refah istediğini ifade ederek, “Tek adam rejiminin bir yılda çöktüğünü gördük” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında YSK’nın kararı ile 23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimleri ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, “23 Haziran adalet bayramı oldu. Sandığı tekmeleyenlere anlamlı bir ders veren büyük Türk milletine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milletime, tüm İstanbullulara saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Milletimiz bir kişiyi bir siyasi partiyi destekledi mi arkasında durur. Ama unutulduğunu anladığında gereğini yapmasını çok iyi bilir” diyen Akşener, “Sadece Millet İttifakı’na oy veren arkadaşlarımızın değil, 31 Mart’ta Cumhur ittifakı’na oy veren vatandaşlarımızın da büyük payı var. Cumhur ittifakı’na oy veren vatandaşlarımız bugün Millet İttifakı’nın adayına hukuksuzca engel olan zihniyet bana da aynısını yapar, dedi. Bu seçimin kaybedeni meselâ şehre, İstanbulumuza ihanet edenlerdir. Şehri betona gömenler, İstanbul’un parasını çarçur edip adına hizmet diyenlerdir. Trafiği ömür törpüsü edenler, güzelim şehri ağaçsız kuşsuz bırakanlardır. Bizler siyasi partiler olarak çalıştık. Ancak açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, 23 Haziran Türk milletinin destanıdır” şeklinde konuştu.

MİLLETİN MESAJI HUZUR, ADALET VE REFAHTIR

Akşener, 23 Haziran seçiminde milletin mesajının şifreli olmadığını, açık olduğunu, milletin huzur, adalet ve  refah istediğini ifade ederek şunları söyledi: “Tek adam rejiminin bir yılda çöktüğünü gördük. Bu şekilde Türkiye yönetilemiyor. Teröristbaşı ile görüşmeler derhal sonlanmalı, açılıma teşebbüs edilmemelidir. Ekonomi Bakanı ve İçişleri Bakanı görevden alınmalıdır. Ak Parti’liler seçimlerden sonra demokratik tövbe edeceklerini söylemişler. Şimdi bu adımları atmalılar. Türkiye’nin bir an önce düze çıkması için sayın Erdoğan’ın partiler arası mukavemeti sağlamaya davet ediyoruz. Yürütme yetkisi Sayın Erdoğan’dadır. Mevcut siyasî anlayışını sürdürmek istiyorsa bu anlayışa son vermesi gerektiğinin farkında olmalıdır. Ya düzelteceksiniz ya da millet bu düzene son verecek. Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da yenile yenile gideceksiniz.”

WINTER IS COMING

Akşener, ekonominin artık dikiş tutmaz hale geldiğini, Türkiye’nin tarihinin en ağır krizlerinden biri ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Öğünler eksilip lokmalar küçülüyor. Köprüde kendini yakanlar, okulda açlıktan düşüp bayılanlar var bu ülkede. İnşaat ve otomotiv sektörleri kan ağlıyor. Ekonomi adalet, demokrasi, hukuk, düzgün bir devlet yönetimi ister. Yoksa ekonomi düzelmez. Damadın masallarıyla seçimlere kadar geldiniz artık bıçak kemiğe dayandı. Buzdolabını ben getirdim, karnınızı ben doyurdum gibi söylemler karın doyurmuyor. Duble yol yaptınız diye ebediyen sizi iktidarda mı tutacağız. Masallar ve rakamlar milletin karnını doyurmuyor Sayın Erdoğan. Türkiye’de artık yeni bir dönem başladı. Artık kış geliyor yani Winter is coming sayın Erdoğan” diye konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Etiketler: akşener
Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tek adam rejimi çöktü

    Gazze'de "Kara Çalıştay" için genel grev

    Kılıçdaroğlu'na göre 800 binlik farkın sebebi

    Yeni askerlik sistemi kabul edildi

    Rusya: ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava sahasındaydı

    Filistin devletinin egemenliğinin sağlanması 'barış'ın tek yoludur

    LGS ile ilgili kontenjan ve yüzdelik dilimler açıklandı

    İran: Nükleer silah peşinde değiliz

    30. gününde Pençe Harekatı'nda son durum?

    Gazze'ye akaryakıt girişi de durduruldu

    Dünyanın sınıfta kaldığı bir başka kriz: İşkence

    TBMM'de gündem: Metruk binaların yıkılması

    Erdoğan'dan 'kabine revizyonu' açıklaması

    MEB, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı

    Kongo'da ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    İçişleri Bakanlığın'dan operasyon bilgilendirmesi

    Tahran - Van seferleri 8 yıl aradan sonra tekrar başladı

    G-20 Zirvesi'nde görüşecekler

    Sandıktan herkese mesaj var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku duvarı yıkıldı
    Faruk ÇAKIR

    İkaz eden oldu, dinleyen olmadı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İhtiyaca binaen, yeniden...
    Genel

    Sandıktan herkese mesaj var
    Nejat EREN

    Maşeri vicdanlar gerçek adaleti bekliyor
    Cevher İLHAN

    “Müsbet siyaset” kazandı
    Cevat ÇAKIR

    Bediüzzaman’ın gözüyle saff-ı evvel talebeleri (2)
    Ömer Örtlek

    Hz. Aişe’nin evlilik yaşı -1
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennem mi hayırdır, yokluk mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.