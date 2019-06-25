Tek adam rejimi çöktü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Haziran seçiminde milletin mesajının şifreli olmadığını, açık olduğunu, milletin huzur, adalet ve refah istediğini ifade ederek, “Tek adam rejiminin bir yılda çöktüğünü gördük” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında YSK’nın kararı ile 23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimleri ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, “23 Haziran adalet bayramı oldu. Sandığı tekmeleyenlere anlamlı bir ders veren büyük Türk milletine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milletime, tüm İstanbullulara saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Milletimiz bir kişiyi bir siyasi partiyi destekledi mi arkasında durur. Ama unutulduğunu anladığında gereğini yapmasını çok iyi bilir” diyen Akşener, “Sadece Millet İttifakı’na oy veren arkadaşlarımızın değil, 31 Mart’ta Cumhur ittifakı’na oy veren vatandaşlarımızın da büyük payı var. Cumhur ittifakı’na oy veren vatandaşlarımız bugün Millet İttifakı’nın adayına hukuksuzca engel olan zihniyet bana da aynısını yapar, dedi. Bu seçimin kaybedeni meselâ şehre, İstanbulumuza ihanet edenlerdir. Şehri betona gömenler, İstanbul’un parasını çarçur edip adına hizmet diyenlerdir. Trafiği ömür törpüsü edenler, güzelim şehri ağaçsız kuşsuz bırakanlardır. Bizler siyasi partiler olarak çalıştık. Ancak açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, 23 Haziran Türk milletinin destanıdır” şeklinde konuştu.

MİLLETİN MESAJI HUZUR, ADALET VE REFAHTIR

Akşener, 23 Haziran seçiminde milletin mesajının şifreli olmadığını, açık olduğunu, milletin huzur, adalet ve refah istediğini ifade ederek şunları söyledi: “Tek adam rejiminin bir yılda çöktüğünü gördük. Bu şekilde Türkiye yönetilemiyor. Teröristbaşı ile görüşmeler derhal sonlanmalı, açılıma teşebbüs edilmemelidir. Ekonomi Bakanı ve İçişleri Bakanı görevden alınmalıdır. Ak Parti’liler seçimlerden sonra demokratik tövbe edeceklerini söylemişler. Şimdi bu adımları atmalılar. Türkiye’nin bir an önce düze çıkması için sayın Erdoğan’ın partiler arası mukavemeti sağlamaya davet ediyoruz. Yürütme yetkisi Sayın Erdoğan’dadır. Mevcut siyasî anlayışını sürdürmek istiyorsa bu anlayışa son vermesi gerektiğinin farkında olmalıdır. Ya düzelteceksiniz ya da millet bu düzene son verecek. Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da yenile yenile gideceksiniz.”

WINTER IS COMING

Akşener, ekonominin artık dikiş tutmaz hale geldiğini, Türkiye’nin tarihinin en ağır krizlerinden biri ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Öğünler eksilip lokmalar küçülüyor. Köprüde kendini yakanlar, okulda açlıktan düşüp bayılanlar var bu ülkede. İnşaat ve otomotiv sektörleri kan ağlıyor. Ekonomi adalet, demokrasi, hukuk, düzgün bir devlet yönetimi ister. Yoksa ekonomi düzelmez. Damadın masallarıyla seçimlere kadar geldiniz artık bıçak kemiğe dayandı. Buzdolabını ben getirdim, karnınızı ben doyurdum gibi söylemler karın doyurmuyor. Duble yol yaptınız diye ebediyen sizi iktidarda mı tutacağız. Masallar ve rakamlar milletin karnını doyurmuyor Sayın Erdoğan. Türkiye’de artık yeni bir dönem başladı. Artık kış geliyor yani Winter is coming sayın Erdoğan” diye konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA