“Temiz siyaset ve şeffaf yönetim şart”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat depremlerinin 2’nci yılı nedeniyle geldiği Malatya’da açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, iktidarı eleştirerek, “Şöyle yapsalar, deselerdi ki ‘Biz bütün lüks yatırımlardan ve devlet harcamalarının yüzde 10 kesinti yapıyoruz ve bunu bir fonda toplayıp depremzedelerin eşya, ev, barınak ihtiyaçları için kullanacağız.’ Deselerdi, şu ana kadar bu iş bitmişti. Ama onlar, kendi lükslerinden hiçbir feragat etmeyecekler, fedakarlık yapmayacaklar. Lüks arabalarına binecekler, devletin her türlü imkanını kullanacaklar. Bir saray yetmeyecek, onlarca devlet imkanıyla lüks mekanlarda oturacaklar. Sonra kaynak kalmaz. Bu Türkiye’nin kaynağı yok değil. Türkiye’nin kaynağı var ama iki şey kaynağı tüketiyor: Yolsuzluklar ve israf. Temiz siyaset olmadan, bunların hiçbirisi olmaz” dedi.

Malatya - Anka