TMO kredi batağında

MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER, TMO’NUN SON 3 YILDAKİ MALİ BORÇ ARTIŞININ 20 KATINA ULAŞARAK, BORÇLARINDA BÜYÜK ARTIŞLARA ULAŞTIĞININ BELİRLENDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO’nun borç içinde yüzen haliyle iktidar baskısını taşıyamadığı bir noktaya erdiği Sayıştay raporlarına yansıyan verilerle açığa çıktığını söyledi. Gürer, TMO’nun finansman ihtiyacını karşılayamadığı için üreticilere ödenmesi gereken ürün alım bedellerini geciktirdiğini, bu durumun Sayıştay raporlarına da yansıdığına da dikkat çekti. TMO’nun mali borçlarının 2020 yılında 1.901.442.077 TL, 2021 yılında 5.534.570.769 TL iken, bu rakam 2022 yılında 39.690.070.522 TL seviyesine ulaştığının ortaya çıktığını ifade eden Gürer, TMO’nun son 3 yıldaki mali borç artışının 20 katına ulaşarak, borçlarında büyük artışlara ulaştığının belirlendiğine dikkat çekti. Gürer, “Rapora göre 2022 yılında 10.000.000.000 TL sermaye artırımı sağlanması ve ürün alım miktarındaki artış doğrultusunda yüksek miktarda görevlendirme bedeli aktarılmasına rağmen, ürün alım bedeli ve ithalat ödemelerine yönelik finansman ihtiyacının öncelikle kredi kullanımıyla karşılanması, sonrasında görevlendirme bedelinin talep edilmesi nedeniyle önemli oranda bir faiz yükü ortaya çıkmıştır. Banka kredisi kullanılan son beş yıl boyunca kuruluşun ödediği faiz gideri 4.066.410.410 TL’dir” diye konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

Okunma Sayısı: 423

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.