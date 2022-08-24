Toplum kurtuluşu 6’lı masada arıyor

DP Sözcüsü Neslihan Çevik, “Krizler büyüyüp derinleştikçe 6’lı masa bir çare odağı haline geliyor. Bu da aslında toplumsal muhalefetin masaya biçmiş olduğu çok önemli bir görevin ifadesi oluyor. Toplum Kurtuluşu masada arıyor” dedi.

Çok daha kararlı ve ümitliyiz

Söz verdik bu düzeni değiştireceğiz

Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik, “Krizler büyüyüp derinleştikçe 6’lı masa bir çare odağı haline geliyor. Bu da aslında toplumsal muhalefetin masaya biçmiş olduğu çok önemli bir görevin ifadesi oluyor. Toplum Kurtuluşu masada arıyor” dedi. Yaptığı açıklamada, Şubat‘tan beri bir araya gelen 6’lı masanın istikrarlı bir şekilde görüşmelerini ve işbirliğini devam ettirdiğini vurgulayan Çevik, “Farklı tabanlardan ve görüşlerden gelen 6 parti ve lider Türkiye’nin ortak problemlerinde birleşmeyi ilk prensip olarak benimsemeyi ve farklılıklarını paranteze almaya başardı. Bu Türkiye’nin uzun vadede siyasi olgunlaşması açısından oldukça önemli” dedi. Süreç içinde, masa içinde farklı modeller konuşulduğunu, yeniden de konuşulabileceğini söyleyen Çevik, bu bir anlamda en iyi formülü bulma sürecinin de bir parçası hatta zaruri parçası olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

6’LI MASA MARKA DEĞERİNİ KOYUYOR

Cumhur İttifakının “yedinci ayak”, “masanın altı”, “6 benzemez” gibi söylemlerine rağmen 6’lı masanın marka değerini korumaya devam ettiğini söyleyen Neslihan Çevik, “Bu tip söylemler zaten 6’lı masa partilerine oy vermeyecek AKP seçmeninin düşüncelerini pekiştirmiş olabilir. Ancak kararsızlar üzerinde bir etki oluşturduğunu düşünmüyorum. Nitekim kararsızların birçoğu kararlarını seçim yaklaştıkça vermeye başlayacak; bir kısmı da seçimlere çok yakın bir zamanda verecek. Bir kısım kararsızlar ise AKP’den başkasına eli gitmeyen ancak yaşananlardan dolayı AKP’ye de oy vermeyerek sandığa gitmemeye karar verecek” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’YE YAPILACAK EN BÜYÜK KÖTÜLÜK

6’lı masaya birçoğu kötü niyetle söylenen heyecan meydana getirmiyor söylemi aslında masanın performansından ziyade AKP’nin başarısızlığının bir yansıması olarak da düşünülebileceğini de söyleyen Çevik, “Krizler büyüyüp derinleştikçe 6’lı masa bir çare odağı haline geliyor. Bu da aslında toplumsal muhalefetin masaya biçmiş olduğu çok önemli bir görevin ifadesi oluyor. Toplum Kurtuluşu masada arıyor! ‘Masa heyecan meydana getirmiyor’ diyenler unutmasınlar ki bir mafya liderinin oldukça sansasyonel açıklamaları bile 10- 15 gün içinde unutuluyor. Her şeyin çok çabuk tüketildiği bu siyasi ortamda Türkiye’nin geleceği için kritik önem taşıyan mevzuların, yani cumhurbaşkanı adayı, bu adayın çevresinde oluşacak kadro ve diğer kritik detaylar, siyaset masasında heyecan malzemesi yapılması, Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülük olacaktır!” ifadelerini kullandı.

ANKARA - FATİH KARAGÖZ