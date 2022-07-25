Trabzonlu genç: 'Artık ailemden para istemekten utanıyorum'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın dinlediği, Trabzonlu genç, “Belli bir süreden sonra aileden bir şey isteyemeyecek duruma geliyorsun. İster istemez utanma oluyor çünkü ben bir şey demem hani ‘ben bunu yapacağım bana para ver’ diyemiyorum adama… Annem de çalışıyor. İşte dediğim gibi ben utanıyorum artık hani ‘baba bana para ver, anne bana para ver’ diyemiyorum. Yani ben de çalışıyorum yazın” dedi.

Babacan, “Gençlere onurlu bir hayat sunmak boynumuzun borcudur. Bu enflasyon yüzünden gençlerin kazandığı okula gidebilmesi, okurken arkadaşlarıyla bir kahve içebilmesi lüks oldu. Bakın; Ensar, çalışmasının karşılığını iyi puanla aldı. Ama yetti mi” notu ile sosyal medyada video yayınlamıştı. Videoda, 22 Temmuz’da Trabzon gezisinde Babacan’ın bir genç ile olan diyaloğu paylaşmıştı. Trabzon - anka

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