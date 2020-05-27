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28 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Transferde de çifte standart

27 Mayıs 2020, Çarşamba 18:00
Ankara kulislerinde, siyasî partiler kanununun değiştirilmesi ve vekil transferinin yeniden düzenlenmesi doğrultusunda AKP ile MHP arasında gerçekleşen görüşmeler yoğun tartışmalara yol açıyor.

Bu ani hazırlıkları tetikleyen ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde muhtemel bir baskın seçim durumunda seçime katılabilmeleri için Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne milletvekili verebileceklerini söylemesi oldu.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP ile yürüttükleri hukukî çalışmanın amacını, “Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasî iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkân vermemek” olarak tanımlıyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, vekil transferlerini durdurmayı hedefleyen mekanizma için iki model üzerinde duruluyor; ya partisinden istifa edip Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne geçici olarak transfer edilen milletvekilinin bir yıl süreyle bağımsız olarak bekletilmesi, ya da seçime bir yıl kala bir siyasî partiden başka bir siyasî partiye transfer yapılmasının yasaklanması.

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