Trol akıl demokratik değerlere tehdittir

Ankara Milletvekili Okan Konuralp, sosyal medyada salgın bir hastalık gibi hızla yayılan trol aklın, demokratik değerlere ve insan hak ve özgürlüklerine yönelik bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Konuralp, Türkiye Büyük Millet Meclisi vakit geçirmeksizin sosyal medyada kümelenen trol akla karşı gerekli adımları atması gerektiğini ifade ederek, “Fikir ve ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün evrensel kriterlerine uygun olarak, bu özgürlük alanlarına kısıtlama getirmeksizin yapmalıyız bunu. İtibar suikastı yapan, iftira atan, hakaret eden, hedef gösteren, yalan haber üreten bu trol akla karşı mücadele zorunluluktur. “Senin trolün kötü, benim trolüm iyi.” demeksizin trol zihniyeti tümüyle reddedilmelidir. Açık kimlikleriyle veya rumuz hesaplarla kendisi gibi düşünmeyen herkesi düşmanlaştıran, tehdit eden, cinsiyetçi saldırılarda bulunan, ırkçılık yapanlara karşı mücadele edilmelidir” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 285

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.