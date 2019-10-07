Trump; Büyük resme odaklanacağız

ABD Başkanı Trump, "Ben görevi devraldığımda ordumuz tamamen bitik durumdaydı, şimdi hiç olmadığı kadar güçlü. Sonu gelmeyen ve saçma savaşlar bitiyor. Büyük resme odaklanacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili son kararını savunarak, "Sonu gelmeyen ve saçma savaşlar bitiyor. Büyük resme odaklanacağız." açıklamasını yaptı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'yi bile sevmeyen insanların yararına muhteşem ordumuzun polislik operasyonları yürüttüğü bölgelerdeki saçma, sonu gelmeyen savaşlardan kurtulmak için seçildim. Bu konuda en mutsuz iki ülke Rusya ve Çin çünkü onlar bizim çıkmaza girmemizi ve büyük paralar harcamamızı seviyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Ben görevi devraldığımda ordumuz tamamen bitik durumdaydı, şimdi hiç olmadığı kadar güçlü. Sonu gelmeyen ve saçma savaşlar bitiyor! Büyük resme odaklanacağız." ifadelerini kullanan Trump, gerekmesi durumunda geri dönüp, gerekli adımları atabileceklerini belirtti.