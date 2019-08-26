Trump: İran'ın güçlü bir ülke olmasını istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın güçlü bir ülke olmasını istediğini ve İran'da rejim değişikliği istemediğini söyledi.

Gelişmiş yedi ülkeden oluşan G7 Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın İran Dışişleri Bakanı Muhammed Javad Zarif'i görüşme için Pazar günü G7 Zirvesi'ne davet etmesinin kendisini şaşırtmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i görme talebinde bulunmadığını, yüz yüze görüşme için ise henüz erken olduğunu söyledi. NTV

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