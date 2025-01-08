Trump ne demek istedi?

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgüyle bahsetti:

“Türkiye 2 bin yıldır orada farklı formlarda ve farklı isimlerle bulunan bir ülke ve Başkan Erdoğan benim bir dostum, sevdiğim ve saygı duyduğum birisi. Belirli kişilerin (Kürtlerin) peşine düşmemesini istediğimde bunu yapmayan kişi oydu. (Erdoğan’ın) buna ne kadar devam edeceğini bilmiyorum çünkü onlar doğal düşmanlar. Çok akıllı bir adam. Adamlarını farklı şekillerde ve farklı isimlerle oraya gönderdi ve onlar da gidip orada (Şam) yönetimi ele geçirdiler” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka