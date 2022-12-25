Türkiye böyle ‘düzenbaz’ bir iktidar görmedi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Anadolu’da yerleşik bir söz var, ‘Yörük sırtından kurban kesmek’ diye… Erdoğan, işveren üzerinden deyim yerindeyse kurban kesti! Şimdi sıra kendisinde; görelim ‘tek kişilik hükümet’ işçi, memur ve emekliye ne verecek?” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, “Tanzim marketler, 3 harfli marketler, Tarım Kredi marketler tiyatrosundan sonra TÜİK eliyle enflasyonu düşük gösterip güya yüksek ‘asgari ücret’ belirledik parodisi de yaraya merhem olmadı; majestelerini kurtarmaz! Şimdi hangi maliyeti Türk halkının ödeyeceği Şark kurnazlığı var?” diye sordu. Uysal şunları söyledi: “Türk tarihi hiç böyle suret-i hak’tan görünen ülkeyi yağmalayıp milyonların hakkını çalan ama hakkı çalınan milyonların hayır duasını da alabilen ‘düzenbaz’ bir iktidar görmedi! En büyük başarıları bu!” Ankara - Ahmet Terzi

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