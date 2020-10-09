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10 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Türkiye neden tavır almıyor?

09 Ekim 2020, Cuma 18:30
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmüne dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yazılı cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Karaduman, şu soruları yöneltti: “Doğu Türkistanlılara uygulanan zulümlerle ilgili Türkiye’nin tavrı nedir? Konu ile ilgili yürütülen, fakat kamuoyu ile paylaşılmayan bir diplomasi var mıdır? Bölgedeki uygulamaları kınayan ortak bildiride 39 farklı ülkenin imzası yer alırken Türkiye neden bu bildirinin altına imza atan ülkelerden biri olmamıştır? Bölgede uygulanan zulümleri anlatmaya çalışan Türkiye’deki Doğu Türkistanlılar tarafından Bakanlığınıza ulaştırılan bilgi, belge ve talepleri incelenmekte midir?  Doğu Türkistan’da yaşananlarla ilgili Türkiye’nin net tavır almamasının sebebi nedir?  Çin ile olan ticari ilişkilerin zarar görmemesi için Doğu Türkistan’daki zulümlerin görmezden gelindiği iddiaları doğru mudur?

Ankara – Recep Gören

 

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