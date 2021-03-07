Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu açıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Özbekistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur ve Özbekistan'da ilk büyükelçiliği açan da biz olduk." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılışını gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Özbekistan Turizmden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aziz Abdulhakimov, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosu Salih Caner'in katılımlarıyla düzenlenen Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılış töreninde konuştu. Semerkant Başkonsolosluğunun Türkiye'nin ata yurdu olan Özbekistan'la daimi kardeşliğin yeni bir simgesi olacağını belirten Çavuşoğlu, başkonsolosluğun açılışını geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından birlikte duyurulduğunu anımsattı. Çavuşoğlu, "Özbekistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur ve Özbekistan'da ilk büyükelçiliği açan da biz olduk." dedi. Semerkant'ta da ilk başkonsolosluk açma kararını Türkiye'nin aldığını ancak kardeş Kazakistan'ın kısa bir süre önce Semerkant'ta başkonsolosluk açtığını belirten Çavuşoğlu, "Tabii ki Özbekistan'da her bir misyonumuz önemlidir ama medeniyetimizin kadim şehri Semerkant'ta bu misyonun açılmasının anlamı büyüktür." değerlendirmesinde bulundu. AA

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