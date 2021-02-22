Türkiye, Togo ve Gine Bissau'da büyükelçilik açacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'daki mevcudiyetini artırmaya devam ettiğini belirterek, yakın zamanda Togo ve Gine Bissau'da büyükelçilik açılacağını söyledi.

Çavuşoğlu, video konferans yoluyla düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) 5'inci Konferansı hazırlıkları kapsamında Afrika Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı'nın "İstanbul’dan Doha'ya - EAGÜ'ler için Yeni Bir On Yıllık Ortaklığa Doğru" başlıklı üst düzey açılış oturumunda konuştu.

Afrika Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı'na katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, on yıl önce kabul edilen İstanbul Eylem Programı'yla EAGÜ'ler için iddialı bir vizyon ortaya koyulduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, bu zaman zarfında EAGÜ'lerin yoksullukla mücadele bağlamında önemli gelişme kaydettiğini ancak sadece üç ülkenin EAGÜ kategorisi nezdinde belirli bir düzeye ulaşabildiğini söyledi.

"Afrika kıtasının sağlam liderliğe ve ortakların desteğine ihtiyacı var"

Yeni tip koronavirüs salgının ilave sınamalar getirdiği bu dönemde daha yapılması gereken çok şey olduğuna değinen Çavuşoğlu, "33 EAGÜ'nün de bulunduğu Afrika kıtasının sağlam bir liderliğe ve kalkınma ortaklarının desteğine ihtiyacı var." dedi.

Çavuşoğlu, söz konusu desteğe özellikle ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve gençler ile kadınları güçlendirme gibi temel alanlarda ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Türkiye’nin EAGÜ Dostlar Grubu’nun Eş Başkanı olarak bu hedeflere ulaşılması için çaba sarf etmeyi sürdüreceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye Afrika'daki mevcudiyetini artırmaya devam ediyor. Kıtadaki diplomatik misyonlarımız 2002 yılından bu yana 12'den 42'ye yükseldi. Yakın zamanda Togo ve Gine Bissau’da büyükelçiliklerimiz açılacak." bilgisini paylaştı.