Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AKP iktidarını hedef aldı.

Karamollaoğlu, “Son zamanlarda belki Cumhuriyetin kuruluşundan 1950’lerden sonra diyelim tam demokratik hayata geçişten itibaren en gergin dönemi yaşıyoruz. Özellikle geriliyor Türkiye. Ya vatanseversin veya hainsin. Bulunduğun yere bağlı. İktidarda bulunanlar muhalefeti hainlikle suçluyor. Ülke böyle yönetilmez. Böyle davranmak kimseye fayda vermez. Yaptığınız hataların üzerini benzer tavırlarla örtemezsiniz. İktidara gelirken böyle demiyorlardı. Adalet arıyorlardı. İnsan Haklarına riayet edilmesini istiyorlardı. Avrupa Birliği’ni hedef olarak görmeleri, orayı benimsemeleri, güya Avrupa’daki insan haklarına gösterilen ihtimamın memleketimizde de gösterilmesi, oradaki adaletin burada da tecelli etmesiydi. Ama bugün Avrupa’da yaşananların 10’da birini bile burada görmem mümkün değil. ‘Orada verilen kararlara ben uymam’ diyor. Dün o kararlara muhtaçtı kendisi” dedi.