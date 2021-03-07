"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Ülke böyle yönetilmez'

07 Mart 2021, Pazar 22:45
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AKP iktidarını hedef aldı.

Karamollaoğlu, “Son zamanlarda belki Cumhuriyetin kuruluşundan 1950’lerden sonra diyelim tam demokratik hayata geçişten itibaren en gergin dönemi yaşıyoruz. Özellikle geriliyor Türkiye. Ya vatanseversin veya hainsin. Bulunduğun yere bağlı. İktidarda bulunanlar muhalefeti hainlikle suçluyor. Ülke böyle yönetilmez. Böyle davranmak kimseye fayda vermez. Yaptığınız hataların üzerini benzer tavırlarla örtemezsiniz. İktidara gelirken böyle demiyorlardı. Adalet arıyorlardı. İnsan Haklarına riayet edilmesini istiyorlardı. Avrupa Birliği’ni hedef olarak görmeleri, orayı benimsemeleri, güya Avrupa’daki insan haklarına gösterilen ihtimamın memleketimizde de gösterilmesi, oradaki adaletin burada da tecelli etmesiydi. Ama bugün Avrupa’da yaşananların 10’da birini bile burada görmem mümkün değil. ‘Orada verilen kararlara ben uymam’ diyor. Dün o kararlara muhtaçtı kendisi” dedi.

Etiketler: ülke, yönetim
Okunma Sayısı: 351
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Anayasa Mahkemesi: Resmî ilân kesmek hak ihlâlidir

    'Ülke böyle yönetilmez'

    Salgın yönetilemiyor

    ABD'den Afgan liderlere barış mektubu

    3 bin çocuk, anneleriyle hapiste

    Güneydoğu’da risk haritası nasıl “mavi” oldu?

    'İkinci Dünya Savaşı’ndan daha yoğun'

    Türkiye’de en âcil sorun geçim sıkıntısı

    İtalya'da sırası gelmeden aşı yaptıran belediye başkanı istifa etti

    İsviçre'de peçe yasağı referandumla kabul edildi

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha vefat etti

    Ne oldu da dolar 7.5’in üzerine çıktı?

    Hoşgörü ve birlikte yaşama günü

    Hava kirliliği ruh sağlığını bozuyor

    Bakan Koca vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı

    Çin, Uygur zulmünü inkar ediyor

    'Filistinli kadınların yüzde 40'ı işsiz'

    İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı

    Filistin ile Çin arasında aşı anlaşması

    İran'dan İsrail'in tehdidine cevap

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Niğbolu kahramanı kahrından öldü
    Ali FERŞADOĞLU

    En büyük meslek annelik değil midir?
    Süleyman KÖSMENE

    Şefkat kahramanları
    Yeni Asya'dan Size

    5 yılda 30 milyon ziyaretçi
    Genel

    Anayasa Mahkemesi: Resmî ilân kesmek hak ihlâlidir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Yavaşla ve hayatı fark et!
    Şükrü BULUT

    Marksizmi durdurmak veya millet olarak mağlûp etmek...
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bediüzzaman’ın örnek duruşu
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    31 Mart Vak'sının başlama sebepleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.