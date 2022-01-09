Ülke savruluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın “Teke Tek” programına konuk oldu

Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum. Ekonomiyi daha fazla götüremezler. Götüremeyeceklerini de gayet iyi biliyorlar. Ülkenin yönetilmediğini, savrulduğunu, bürokrasinin işi bıraktığını görüyorum. ‘Gitmez, şunu yapar, bunu yapar’ tuzağına düşmeden inandığımız yolda kararlılıkla gideceğiz. Eleştirilerime tahammül edemiyor, ama ona en büyük iyiliği ben yapıyorum hatalarını söyleyerek” dedi. KıIıçdaroğlu, adalette belli kriterlerin oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, Türk hukuk sisteminin darbe hukukundan arındırılması gerektiğini söyledi. Ankara - Anka

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