Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Konya Selçuk Üniversitesi Yönetimi’nin, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adını, Kültür Merkezi’nden kaldırmasına tepki gösterdi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Konya Selçuk Üniversitesi’nin Demirel kararı ile ilgili, “Bir çarpık düşüncenin hesaplaşma saikiyle Cumhurbaşkanı Demirel başta abide liderlerimizin izlerini yok etme yıkıcılığının üniversitelerimize kadar sirayet ettiğini görüyor olmaktan ülkemiz adına büyük üzüntü duyuyoruz” dedi. Türkiye’de en çok Demokratların gerçek mağduriyet yaşadığını söyleyen Uysal, “Kendilerine göre tarihi yazmak anlayışında olanlar, bir hesaplaşma ile iş yapıyorlar. Selçuk Üniversitesi’nde Sayın Demirel’in ismini kaldıranlar gerçeklere gözlerini kapatıyorlar” şeklinde yazdı. Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uysal, “Anadolu’nun her köşesinde sata sata AKP’nin bitiremediği fabrikalarını ve hizmetleriyle beraber milletimizin gönlündeki ‘baba’ sevdasını tarihi yeniden kendinizce yazma teşebbüsleriniz bile silemez! ” dedi. Ankara – Recep Gören

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