Ümit ederim ki herhangi bir müdahale olmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart’ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına ilişkin kararına yönelik, “Kısa zamanda sandık kurullarının bütünüyle değişmesi kolay değil. Herhalde YSK bunu dikkate alarak böyle bir karar aldı zannediyorum” dedi.

Karamollaoğlu, bayram namazını Balgat’taki Hamidiye Camisi’nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Karamollaoğlu, cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine 31 Mart’ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına ilişkin kararını değerlendirdi. Söz konusu karar için “İnşallah hayırlı olur” diyen Temel Karamollaoğlu, şöyle konuştu; “Ümit ederim ki sandık başlarında bulunanlar da bu sefer geçmişe nazaran daha titiz davranırlar, bu sefer herhangi bir hata, herhangi bir müdahale olmaz inşallah.”

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