Uysal: Ek bütçeden faize 76 milyar

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ek Bütçe teklifinin milyonlarca vatandaş için, daha da artan vergiler, zorlaşan hayat ve geçinme koşulları, yoksulluk, fakirlik, dolmayan fileler ve boş tencereler anlamını taşıdığını söyledi.

Teklifte öngörülen Cumhurbaşkanı maaşına da dikkat çeken “Cumhurbaşkanı’nı etkileyen ekonomik kriz asgari ücretliyi etkilemiyor mu? Asgari ücretli 4.253 TL’ye mahkûm mu kalacak?” diye sordu. Ek Bütçe teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe giderleri için 880.474.775.000 TL ilave ödenek eklenmesi teklif edildiğini söyleyen Uysal, “Ek Bütçe ile sağlanacak artışın yüzde 60’ından daha fazlasını cari transferler ve borç verme giderleri alacak, başka bir deyişle bu iki kalem ek bütçeden en büyük payı alacaktır. İç borç faiz giderlerine ek 44 milyar TL, dış borç faiz giderlerine ek 32 milyar TL olmak üzere, faiz giderlerine 76 milyar TL ayrıldığı anlaşılmaktadır” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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