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24 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Uysal: Eninde sonunda bu maliyet, bu fatura milletimizin önüne geliyor

24 Eylül 2021, Cuma 09:16
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan Gündüz'ü ziyaret ederek, komisyoncuların sorunlarını dinledi.

Gündüz, meyve ve sebzedeki fiyat artışının nedenini, "En çok maliyetlerimizi israf yükseltiyor. 50 milyonluk bir ülkeye yetecek kadar ürünümüz çöpe gidiyor" diyerek açıkladı.

Uysal ise "Marketleri basalım. Halleri basalım. Polatlı’da soğan tüccarını kovalayalım. Bununla gün geçirirsiniz de eninde sonunda bu maliyet, bu fatura milletimizin önüne geliyor" dedi.

Gültekin Uysal, bugün ASEMKOM Derneği’ni ziyaret ederek Başkan Ceyhan Gündüz'ü ile komisyoncuların sorunlarını dinledi. Uysal'a Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Ankara İl Başkanı Selami Genel de eşlik etti. 

GÜNDÜZ: "EN ÇOK MALİYETİMİZİ İSRAF YÜKSELTİYOR"

ASEMKOM Başkanı Gündüz, artan meyve ve sebze fiyatlarına ilişkin, şu açıklamayı yaptı:

“İşçiliğimiz çok arttı. Bizim en çok kullandığımız geri dönüşü olmayan ambalaj malzemelerinde -son iki, üç yıldır bulamıyoruz- altı kat filan bir artış var. Geçen sene bizim 1,5 liraya aldığımız kasayı beş liraya alıyoruz. Boş kasayı da bulamıyoruz. Maliyetleri en çok ambalaj malzemesi, işçilik, lojistik yükseltiyor. En çok maliyetlerimizi israf yükseltiyor. 50 milyonluk bir ülkeye yetecek kadar ürünümüz çöpe gidiyor.”

UYSAL: "ENİNDE SONUNDA BU MALİYET, BU FATURA MİLLETİN ÖNÜNE GELİYOR"

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal da şöyle konuştu:

“Çok bilinmeyenli onlarca yüzlerce dinamiğin, faktörün işlediği bir piyasada hem üretim istikrarını hem de fiyat istikrarını sağlamak için çok sağlam politikaya ihtiyaç var. Sıkışınca patates, soğanı terörist ilan ederek, hal esnafını terörist ilan ederek bu işin içinden ne AK Parti hükümeti kendi sorumluluğunu sıyırabilir ne de bu zafiyetlerini 19 yıllık iktidar sürecinde bulunmuş bir hükümet buradan sorumluluğundan sıyrılabilir. Türkiye’de enflasyonun en büyük sebebi gıda enflasyonu. Ne yapalım? Marketleri basalım. Halleri basalım. Polatlı’da soğan tüccarını kovalayalım. Acaba bir kamuoyu algısı yönetebilir miyiz? Bununla gün geçirirsiniz de eninde sonunda bu maliyet, bu fatura milletimizin önüne geliyor.”

Ziyaretin ardından Demokrat Partili Enginyurt, Ulus'taki hale giderek yurttaşın ve esnafın sorunlarını dinledi.

Bir esnaf, "İşler bitik, uçuracaklar ama ne zaman" diye konuşurken bir başka esnafta "İş yok. Her şey ateş pahası olmuş. Vatandaşta ‘pahalı’ diye almıyor" diye konuştu.

Enginyurt'un "İlk önce hali ziyaret ettik, çünkü baktık hep böyle ihaleyi size yıktılar. Sanki pahalı ürünü siz satıyormuşsunuz gibi. ‘Terörist’ diyorlar biz de soralım dedik" sözlerine karşılık bir hal esnafı, "Fiyatlar normal. Şu anda toptancı halinden alıyoruz. Toptancı hal de olmasa bu ürünleri nasıl getireceğiz? Aracı olmasa ben nasıl 10 tane mandalina getirebilirim? Şeftaliyi nasıl getireyim? Adam kamyonla getiriyor. Yani bir şeyler düzenleme olması lazım" dedi.

Enginyurt da "Biz de diyoruz ki ‘maliyetleri düşürün’ diyoruz. Halciyi, perakendeciyi suçlayarak bu iş olmaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Uçuyoruz' sözleri anımsatılan bir yurttaş ise "Berbat, yüksek uçan bir gün düşer gölün içine" yanıtını verdi.

Fiyatlardan yakınan bir yurttaş ise "Bir tane kıvırcık aldık beş lira, bu mevsimde Türkiye'de kıvırcık 5 lira olduysa geri kalanını siz düşünün" dedi.

Anka Haber Ajansı - Burcu Kahriman

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