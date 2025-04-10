Uysal: İktidar, çiftçimizi sefil ediyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Ticaret Bakanlığı’nın limon ihracatını 8 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçici olarak durmasına tepki gösterdi.

Limon ihracatı geçici olarak durduruldu

Tarım işi ihtiyarlara kaldı, gençler tarımdan kaçıyor AKP iktidarının çiftçiyi sefil ederken, başka ülkelerin çiftçilerine destek vermeye devam ettiğini ifade eden Uysal, “Tarımsal üretimde maliyetlere, bu iktidarın tarım politikalarına direnemeyen çiftçimiz bir de AKP’nin aldığı yerli yersiz yasak kararları ile sefalete mahkum ediliyor. AKP’nin zaman zaman ithalatta yabancı çiftçiye, küresel üreticilere sağladığı vergi kıyakları, kotalar, adeta yabancı çiftçi için ‘alım garantisi’ olan uygulamaları yetmemiş, bu beyleri doyurmamış olacak ki şimdi de limon için ihracat yasağı koymuşlar” dedi. Mehmet Kara - Ankara

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