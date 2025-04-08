Limon ihracatı geçici olarak durduruldu

Limon ihracatı 8 nisan 2025 tarihi itibariyle geçici olarak durduruldu. Yaşanan soğuk hava ve don vakalarına karşı yurt içi arz ve talep dengesini korumak ve arz güvenliğini öncelemek amacıyla bu karar alındı.

Ticaret Bakanlığı, limon ihracatının durdurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada “Bilindiği üzere, gıda arz güvenliğinin sağlanması hedefiyle, tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin arz ve talep dengesi ile yurt içi ve yurt dışı fiyat gelişmeleri yetkili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu amaç doğrultusunda yerli üretimin korunması ve arttırılması, spekülatif fiyat artışlarına meydan verilmemesi amacıyla, ihtiyaç duyulması halinde dış ticaret politikası araçları, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde Ticaret Bakanlığımızca kullanılmaktadır.” denildi. TRT Haber

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