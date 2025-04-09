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Tarım işi ihtiyarlara kaldı, gençler tarımdan kaçıyor

09 Nisan 2025, Çarşamba 16:00
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: “Gençlerimiz tarımdan ve kırsal hayattan hızla uzaklaşıyor. Toprağımızı gençler sürmüyor ise geleceğimiz risk altındadır” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkedeki çiftçilerin giderek yaşlanması ve genç nüfusun tarımdan uzaklaşmasıyla birlikte gıda arz güvenliğinin tehlike altında olduğunu açıkladı. Yaş ortalaması 59’a yükselen çiftçilerin, tarımdan kopmaması ve gıda arz güvenliğinde sorunlar yaşamamak için yapılması gerekenleri anlatan Bayraktar, “Üreticilerimizin yüzde 82’sini erkek, yüzde 18’ini ise kadınlarımız oluşturuyor. Tarım sektöründe çalışan nüfusumuzun yaş ortalaması ise her geçen yıl artıyor” vurgusu yapan Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü; 2024 yılı itibarıyla çiftçilerimizin yaş ortalaması 59’a yükseldi. Ülkemizdeki erkek çiftçilerin yaş ortalaması 58, kadın çiftçilerin yaş ortalaması ise 61’dir. Üreticilerimizin yüzde 35’i 65 yaşın üzerindeyken, yüzde 35’i ise 50-64 yaş aralığındadır. 18-32 yaş arası genç çiftçilerimizin oranı ise sadece yüzde 5’tir. Bu durum, gençlerimizin tarımdan ve kırsal yaşamdan hızla uzaklaştığını gösteriyor” dedi.

Gençler tarımdan kaçıyor

Kırsal nüfusumuzun, ekonomik, sosyal ve eğitim imkânlarının kısıtlı olması sebebiyle her geçen yıl azaldığına dikkat çeken Bayraktar, “Yaklaşık 30 yıldır çocuk doğmayan, kışın tamamen boşalan ve bekçilerle korunan köylerimiz var. Evlenme çağına gelen gençlerimiz, kentlerde asgarî ücretle çalışmayı köyünde çiftçilik yapmaya tercih eder hâle geldi” diye konuştu. Bayraktar, “Genç nüfusun tarıma dönüşünü sağlayacak politikalar geliştirilmeli, üreticilerimizin gelirleri artırılmalı ve sosyal güvenceleri güçlendirilmelidir. Prim borçları üreticilerimizin sırtında kambura dönüşmüş durumdadır. Özellikle genç ve kadın çiftçilerin sosyal güvenlik prim yükü devlet tarafından hafifletilmelidir. Gençleri tarıma kazandırmak için acil adımlar atmalıyız. Gençlerin tarımsal arazi edinmesi kolaylaştırılmalı, düşük faizli krediler ve hibe destekleri artırılmalıdır. Tarımsal girişimcilik için özel fonlar oluşturulmalıdır” şeklinde konuştu.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

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