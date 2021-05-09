Uysal: İnsanlık, özellikle de Müslümanlar büyük bir sınava tabi tutuluyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

Uysal, Filistin’de yaşanan sistematik zulümler zalim Netanyahu’nun yeni bir seçim belirdiğinde kendi iç kamuoyuna mesaj vermek için yeni bir evreye girdiğini belirterek, “Şimdi İsrail, yine Mescid-i Aksa’da Müslümanlara saldırdı. Ahlar, feryatlar yine arşa değdi! Zulmünde boğul zalim İsrail!” dedi.

Mescid-i Aksa’da yaşanan zulümlere sadece ‘Twitter etkinliği’ düzleminde cevap veriyor olmaktan öte bir şey yapamamanın her halde bu Ramazan ayında yüreklerimizin yaşadığı en büyük ıztırap olduğunu söyleyen Uysal, “Zulüm her yerde zulümdür, mazlumun kimliği olmaz! Ama insanlık, özellikle de Müslümanlar, Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulüm/soykırım karşısında büyük bir sınava tabi tutuluyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA