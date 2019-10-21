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21 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Vatandaş artık kibirli siyasetçi istemiyor

21 Ekim 2019, Pazartesi 17:00
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasetçilerin halka dokunması gerektiğini belirterek vatandaşların artık kibirli siyasetçileri istemediğini söyledi.

Soyer, Kıbrıs’ın hep içlerinde olduğunu, insanı, tarihi ve kültürü ile adayı çok sevdiklerini dile getirdi. “Kıbrıs’a ne zaman gitsem kendimi evimde gibi hissediyorum” diyen Soyer, Kuzey Kıbrıs’ı “Türkiye’nin naif yüzü” olarak niteledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Soyer, sıkı takip ettiği Kuzey Kıbrıs siyaseti ve siyasetçileri ile ilgili olarak ise şunları kaydetti:“Siyasetçilerin artık halka dokunması lazım. Yüreğine. Vatandaş artık kibirli siyasetçi istemiyor. Kendisiyle iletişim kurabilen, mütevazı, diyalog içinde olana siyasetçiler istiyor. Kıbrıs’taki siyasilere baktığım zaman, Türkiye’den daha iyi bir tablo görmüyorum. Türkiye’nin siyasi seviyesinden farklı değil. Yani iftihar edilecek bir seviyede değil.”

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