Vatandaş fakirliğin dibini görüyor

Şanlıurfa’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün İŞKUR üzerinden alacağı 6 kişilik temizlikçi kadrosuna 10 bin kişi başvurdu.

Başvuru listelerini paylaşan CHP’li Mahmut Tanal, TÜİK’in ekonominin yüzde 21,7 büyüdüğü yönündeki verileri için “Külâhıma anlatın! Büyüyen torpilli yandaşlar, rantiyeciler, garantici müteahhitlerdir. Vatandaş ise fakirliğin dibini görüyor, işsizlikten kırılıyor” yorumunu yaptı. İŞKUR aracılığıyla hazırlanan başvuru listesini sosyal medya hesaplarından paylaşan Tanal, büyüme rakamlarını inandırıcı bulmadığını, vatandaşların işsizlikten kırıldığını kaydetti. Ankara - Ahmet Terzi

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