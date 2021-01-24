Ya bir yol bulun, ya yoldan çekilin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Youtube kanalından açıklama yaparak hükümete sert sözlerle yüklendi.

Akşener, “İktidar acilen boş konuşmayı, hamaset yapmayı bırakıp, milletimizin gündemine odaklanmalıdır. Yani iktidar, milletimizin kendine verdiği işi yapmalıdır. Emeklilere nefes aldıracak adımları atmalı, tencereyi kaynatamayan anaların feryadına kulak vermeli, ülkesinden umudunu kesen gençlerimize moral olmalıdır. Eğer bunu yapamıyorsa da benden bu kadar demeyi bilmeli, özetle ya bir yol bulmalı ya da yoldan çekilmelidir” diye konuştu. İktidarın dış politikalarını da eleştiren Akşener, “Dış politika, diplomasi kanalları ile yapılır. Parti il kongrelerinde, sosyal medya hesaplarında, Cuma namazı çıkışlarında yapılmaz. İçeride hamasi nutuklar atıp, dışarıda ‘Ne vereyim abime?’ denmez. O nedenle, ülkelerin dış politikaları, kişilere göre oluşturulmaz, kişiler arası dostluk ilişkilerine göre belirlenmez, haftada bir politika değiştirilmez” diye konuştu.

Ankara - Anka