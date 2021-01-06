Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’ne geçmişte AK Parti’de siyaset yapan Prof. Melih Bulu’nun atanmasına eleştiri geldi.

Karamollaoğlu, ‘Yandaş tayini kural haline geldi’ diyerek rektör atamalarında mütevelli heyeti değerlendirmesi önerdi. Karamollaoğlu, “Bu ülkede barış ve huzurun olması için birtakım prensiplerimiz var. Birinci prensibimiz ülkemizdeki şu kaos ortamı ortadan kalksın, birbirimizi hainlikle, düşmanlıkla itham etmeyi bir kenara bırakalım. Meselelerimizi akıl çerçevesinde müzakere edelim. Böyle bir ortam doğmadan, sorunlarımızı çözemeyiz. Bunun da hemen arkasından fikir ve düşünce hürriyeti gelir. Bunun arkasından da adalet ve liyakat gelir. Siz devleti yönetirken adalet ve liyakati ön planda tutmazsanız yine kaos olur. Belli bir makama bir kişi tayin edilirken o makamda bu millete hizmet etsin, bulunduğu müesseseyi düzgün idare etsin istiyorsanız ehliyete önem vereceksiniz. Yandaş tayininden vazgeçeceksiniz” dedi.