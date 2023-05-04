İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu’da yaptığı konuşmada, “Somurtkan insanların dönemi bitti. Döver gibi, söver gibi konuşan insanların dönemi bitti. Gidiyor, gidiyorlar. Yeni bir dönem geliyor. Güler yüzlü, şefkatli, devletin vicdanını, şefkatini, adaletini vatandaşına gösteren bir dönem geliyor.’ Onu yaşatacak olan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Aramızda kalsın, kazanıyoruz” dedi.

Ordu - Anka

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