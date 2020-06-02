'Yeni normalde vatandaşlarımız daha dikkatli olmalı'

CHP Grup Başkanvekili Altay, "Yeni normal hiç kimseyi aldatmasın. Yeni normalde maske, el dezenfektanı, sosyal mesafe, izolasyon konusunda vatandaşlarımızın daha dikkatli olması lazım." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'de "yeni normal hayatın" hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Güney Kıbrıs'ın Limasol kentindeki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı kınayan Altay, "Saldırının her türlüsüne karşıyız ama ibadethanelere, kutsala yönelik olmasına tahammülümüz asla olmaz. Kınadığımızı belirtmek istiyorum. Umarım tekraren böyle durumlarla karşı karşıya kalmayız. Provokasyon amaçlı ya da karşıt amaçlı kindar bir mantıkla da olsa bunların hiçbirinin kabul edilebilmesi, hoş görülebilmesi asla mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 48 gün sonra açılmasının ardından gündeminde Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bulunmasını eleştiren Altay, yaklaşık 50 gündür kapalı olan Meclis gündeminde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelip bilgi vermesi, çiftçi borçlarının ve sorunlarının ele alınmasının olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde bekçi şiddetlerinin yaşandığını savunan Altay, "Benim endişem var. Bekçiler, daha kanunları çıkmadan terör estirmeye başladı. Toplumda bir güvenlik kaygısı var. Eskiden güvenlik kaygısını insanlar, eşkıyadan, teröristten, hırsızdan, arsızdan duyardı. Şimdi, tümünü tenzih ederim polis teşkilatımızın ve bekçilerimizin, polisten ve bekçiden kaynaklı şiddet görüntüleri ile Türkiye sarsılıyor. Amerika'daki polisin yaptığını kınayan Erdoğan'ın, Çorlu'da bir aileye polisin yaptığı şiddet ve cebiri de kınamasını isterdim." diye konuştu.

"Hastane açtım diye övünüyorsun, boş bina. Açtın güzel. Eyvallah. Atama bekleyen sağlık çalışanları var. Bunları da atayıver." diyen Altay, küçük esnafın da zor günler geçirdiğini kaydetti.

Devletin salgından bu yana hiç veren el olmadığını iddia eden Altay, "Devlet alan el olursa devlet olmaktan çıkar. Devlet, veren el ise devlet. 'Destek veriyoruz. 6 ay ödemeyecek, sonra şu kadar faizle bana parayı geri ödeyecek...' Adam inliyor zaten. Borçlu. Borcu borçla kapatmak diye bir mantık yok. Şimdi yapılan bu. Vatandaşlın esnaf, Kobi kredilerini saymıyorum, herhangi bir vatandaşın bankalara, kredi kartına ve tüketici kredi borcu Kovid sürecinde 50 milyar artmış. Biz şimdi Meclis'te çarşı ve mahalle bekçilerinin yasal düzenlemesini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Engin Altay, Meclis'in gündeminin yeniden belirlenmesi konusunda AK Parti'ye çağrıda bulundu.

"Yeni normal hayat erken başladı"

Altay, yeni normal hayatın erken başladığını da öne sürerek, şöyle devam etti:

"Milletçe bu kadar fedakarlık yapmışken, sağlık çalışanlarımız olağanüstü bir performans sarfetmişken şimdi birtakım yerlerden gelen basınçlarla yeni normale girdik. Yeni normal hiç kimseyi aldatmasın. Yeni normalde maske, el dezenfektanı, sosyal mesafe, izolasyon konusunda vatandaşlarımızın daha dikkatli olması lazım. Buna ihtiyaç var. Zamansız bir gevşeme, rehavet, sağlık çalışanlarımızın bunca emeğini, 83 milyon vatandaşımızın bunca fedakarlığını bir hiç yapar, yok yere boşa gider, yazıktır günahtır."

İsraf, işsizlik, borçlar, mağdur edilen kişilerin Türkiye'nin, salgın sürecinde yeni normal hayata geçerken yaşadığı gerçekler olduğunu savunan Altay, "Ekonomik olarak Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde vebali olanlar bedelini de öderler. Bu, sandık marifetiyle saray saltanatının son bulmasından geçecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgının başlamasından bu yana Ankara'da olmadığını ve bugün itibarıyla geldiğini söyleyen Altay, 2 Haziran'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'ya gelişinin başlangıcı olduğunu, seneye bu günü "Cumhurbaşkanının Ankara'ya gelişinin birinci yıl dönümü diye belirli gün ve haftalara ekleneceğini" aktardı. Altay, şöyle konuştu:

"Buradan söyleyeceğim, Sayın Erdoğan, ne zaman bir kriz olsa Ankara'dan kirişi kırıyorsun kardeşim. 15 Temmuz'da da biliyorsunuz Ankara'dan kiriş kırıldı. Herkes Ankara'da, darbe bitmiş, bertaraf edilmiş, bütün muhalefet liderleri, milletvekilleri Ankara'da, AK Parti'nin tüm yöneticileri Ankara'da neredeyse, Erdoğan yok. Bir kriz var, Erdoğan Ankara'dan kirişi kırıyor. Gel, korkma. Ankara seni, darbe ile mücadelede de korur ve kollar, Kovid ile mücadelede de korur ve kollar. 75 gün bir bir ülkenin cumhurbaşkanının başkentte olmaması, çok vahim bir durumdur. Garip bir durumdur. Derebeylik desen derebeyler de yapmaz. Hiçbir diktatör de başkentini 75 gün terk etmemiştir. 75 gün terk ettiğinde zaten gitmişsindir sen. Garip... Bunu da kabul etmek mümkün değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP, İYİ Parti ve HDP'yi terör örgütleriyle ilişkilendirmek konusunda uğraştığını savunan Altay, "Ben şunu demeyi AK Parti'ye oy veren insanlara saygısızlık görüyorum. 'AK Parti ile IŞİD arasında bir ilişki var. IŞİD, AK Parti aynı şeydir, aynı menzile farklı yollardan yürüyorlar.' Bunları AK Parti'ye oy vermiş 20 milyona saygısızlık olarak görürüm. İYİ Parti, CHP ve HDP'nin oyu 22 milyon 205 bindir. Bu şu demektir. Sen 22 milyon 205 insanın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini, amaçlarına hizmet ettiğini iddia ediyorsun." değerlendirmesinde bulundu.