Yeni yasama yılı başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı’nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 4. Yasama Yılı’nın açılış konuşmasını TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirdi. AA

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