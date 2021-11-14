Altı muhalefet partisinin temsilcileri eski parlamenter sistemin sebep olduğu krizlerden ders alan yepyeni bir parlamenter sistem getireceklerini söyledi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın sunduğu Gündem Özel programına 6 muhalefet partisi konuk oldu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “OHAL döneminde zorla kabul ettirilen bir sistem tek adam rejimi var. Dolayısıyla acilen güçlü, iyileştirilmiş bir parlamenter sisteme ihtiyacımız var. Eski parlamenter sistemin yarattığı krizlerden ders alan yepyeni bir parlamenter sistem getireceğiz. Yaşam standardı, hukuki, ekonomi, sosyal haklar, demokrasi alanında güçlü ülkelere bakın hepsinde parlamenter sitem var. Temel sorunlarımız sürekli ağırlaşıyor. Sorunlarımız çözemiyoruz. Tek adam sisteminde bu mümkün değil. Güçlü meclis, güçlü bir basın, güçlü bir sivil topluma ihtiyaç var.”

Böyle bir yönetim anlayışı olamaz

“Cumhurbaşkanı hiçbir kuruma hesap vermiyor” diyen Erdem, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı tarafsız olacak hepimizi kucaklayacak. Tek bir dönem görev yapacak. 7 yıl görevde kalacak. Yeni anayasayı milletçe yapacağız. Anayasanın içinde kuvvetler ayrılığı olacak. Kuvvetler ayrılığı olmadan o anayasaya sivil anayasa diyemeyiz. Böl, yöney, istihdam ayartma vatandaşı sosyal yardıma muhtaç et, korkut böyle bir yönetim anlayışı olamaz. Tek bir adam hem başbakan, cumhurbaşkanı, diyanet başkanı, turizm bakanı, tarım bakanı, hepsi bir kişi nerede görülmüş bu olmayacak artık.”

Ülkeyi hükümetsiz bırakmayacağız

Yeni sistem ile ilgili bilgi veren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, “Gensoru getiriyoruz. Ama bu eski gensoru değil. Ülkeyi hükümetsiz bırakmayacağız. Gensoruyu veren hükümet aynı zamanda yeni hükümeti de belirleyecek. Kurmadan yıkmak yok. Cumhurbaşkanı bunu onaylamak zorunda. Seçildiği gün partisiyle ilişkisi kesilecek. Görev süresi dolduğunda siyaset yapamayacak. Görev süresini tamamladıktan sonra köşesine çekilecek, aktif siyasete dönmeyecek” diye konuştu.

58 madde üzerinde uzlaştık

Şahinalp, “Şimdiye kadar 58 madde üzerinde uzlaştık. Bundan sonraki süreçte 15-20 madde daha görüşeceğiz. Cumhurbaşkanının icra yetkisi olmayacak. Cumhurbaşkanı meclisten çıkan kanunları veto hakkına sahip olmayacak. Anayasa mahkemesine götürebilecek. Yürütmede güç başbakanda ve bakanlarda olacak. Eli kolu bağlı bir başbakan olmayacak ama buna karşı son derece hesap verebilir bir sistem olacak. Öte yandan meclisi güçlendiriyoruz. yasama ve denetleme yetkisi bugün sıfırlanmış durumda. Bizim getireceğimiz sistemde yasama ve denetleme mecliste olacak. Bakanlıkların bütçeleri ilgili komisyonlara gelecek. Orada para konuşulmayacak politikalar konuşulacak” dedi.