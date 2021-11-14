"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

"Yepyeni bir parlamenter sistem getireceğiz"

14 Kasım 2021, Pazar 22:45
Altı muhalefet partisinin temsilcileri eski parlamenter sistemin sebep olduğu krizlerden ders alan yepyeni bir parlamenter sistem getireceklerini söyledi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın sunduğu Gündem Özel programına 6 muhalefet partisi konuk oldu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “OHAL döneminde zorla kabul ettirilen bir sistem tek adam rejimi var. Dolayısıyla acilen güçlü, iyileştirilmiş bir parlamenter sisteme ihtiyacımız var. Eski parlamenter sistemin yarattığı krizlerden ders alan yepyeni bir parlamenter sistem getireceğiz. Yaşam standardı, hukuki, ekonomi, sosyal haklar, demokrasi alanında güçlü ülkelere bakın hepsinde parlamenter sitem var. Temel sorunlarımız sürekli ağırlaşıyor. Sorunlarımız çözemiyoruz. Tek adam sisteminde bu mümkün değil. Güçlü meclis, güçlü bir basın, güçlü bir sivil topluma ihtiyaç var.”

Böyle bir yönetim anlayışı olamaz

“Cumhurbaşkanı hiçbir kuruma hesap vermiyor” diyen Erdem, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı tarafsız olacak hepimizi kucaklayacak. Tek bir dönem görev yapacak. 7 yıl görevde kalacak. Yeni anayasayı milletçe yapacağız. Anayasanın içinde kuvvetler ayrılığı olacak. Kuvvetler ayrılığı olmadan o anayasaya sivil anayasa diyemeyiz. Böl, yöney, istihdam ayartma vatandaşı sosyal yardıma muhtaç et, korkut böyle bir yönetim anlayışı olamaz. Tek bir adam hem başbakan, cumhurbaşkanı, diyanet başkanı, turizm bakanı, tarım bakanı, hepsi bir kişi nerede görülmüş bu olmayacak artık.”

Ülkeyi hükümetsiz bırakmayacağız

Yeni sistem ile ilgili bilgi veren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, “Gensoru getiriyoruz. Ama bu eski gensoru değil. Ülkeyi hükümetsiz bırakmayacağız. Gensoruyu veren hükümet aynı zamanda yeni hükümeti de belirleyecek. Kurmadan yıkmak yok. Cumhurbaşkanı bunu onaylamak zorunda. Seçildiği gün partisiyle ilişkisi kesilecek. Görev süresi dolduğunda siyaset yapamayacak. Görev süresini tamamladıktan sonra köşesine çekilecek, aktif siyasete dönmeyecek” diye konuştu.

58 madde üzerinde uzlaştık

Şahinalp, “Şimdiye kadar 58 madde üzerinde uzlaştık. Bundan sonraki süreçte 15-20 madde daha görüşeceğiz. Cumhurbaşkanının icra yetkisi olmayacak. Cumhurbaşkanı meclisten çıkan kanunları veto hakkına sahip olmayacak. Anayasa mahkemesine götürebilecek. Yürütmede güç başbakanda ve bakanlarda olacak. Eli kolu bağlı bir başbakan olmayacak ama buna karşı son derece hesap verebilir bir sistem olacak. Öte yandan meclisi güçlendiriyoruz. yasama ve denetleme yetkisi bugün sıfırlanmış durumda. Bizim getireceğimiz sistemde yasama ve denetleme mecliste olacak. Bakanlıkların bütçeleri ilgili komisyonlara gelecek. Orada para konuşulmayacak politikalar konuşulacak” dedi.

Etiketler: yepyeni parlamenter sistem
Okunma Sayısı: 331
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyasette gündem helalleşme

    "Yepyeni bir parlamenter sistem getireceğiz"

    Dolar 10 yılda 6’ya katlandı

    "Yeni Asya Risale-i Nur’u dünyaya ilân ediyor"

    Bulgaristan seçimleri ikinci tura kaldı

    21 bin 624 yeni vaka daha

    "Salgın bitti algısı yanlış"

    Avustralya’da Nur derslerine yoğun ilgi

    "Kırılgan gezegenimiz pamuk ipliğine bağlı"

    Ömer Yavuzyiğitoğlu duâlarla anıldı

    İngiltere Genelkurmay Başkanı'ndan 'Rusya'yla savaş' açıklaması

    Türkiye'de tutuklanan İsrailli çift için İsrail devreye girdi

    Avusturya'da aşı olmayanlar karantinaya alınacak

    Kaddafi'nin oğlu başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

    FBI'ın e-posta sistemine siber saldırı

    Rusya, Hindistan'a S-400 sevkiyatına başladı

    THY'den öğretmenlere yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim

    "ABD Ordusu, Suriye'de 64 sivilin öldüğü saldırının üstünü örttü"

    Hani paranın itibarı milletin itibarıydı

    Kılıçdaroğlu’ndan “helalleşme” kararı

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Ey adalet, bize doğru gel!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Oylar düştükçe sesler değişik çıkıyor
    Risale-i Nur'dan

    Bütün mahlûkatın “Âmin” dediği dua
    Genel

    Bu sıkıntılar, cemaatlere kurulan tuzakların neticesidir
    Genel

    Siyasette gündem helalleşme
    M. Latif SALİHOĞLU

    Asıl hüner, cevapları çoğaltmakta
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Korona diye diye
    Ali FERŞADOĞLU

    Cin, melek ve sair varlıkların tasnifi
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’ya ihtiyaç artarak devam ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.