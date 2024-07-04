Yolsuzluk bitmeden gri liste riski bitmez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet- Gelecek TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Türkiye’nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışına ilişkin paylaşımını eleştiren Davutoğlu, “Türkiye’yi bu bataklığa kim soktu? O günkü yöneticiler hakkında ne yapacaksınız?” sorusunu yöneltti. Türkiye’nin gri listeye girmesinin sebebinin Türkiye’deki “yolsuzluk düzeni” olduğunu belirten Davutoğlu, “Yolsuzluk düzenini aşmadan gri listeden çıkmak geçici bir başarı olur. Çağrım iktidara şu: Siyasi ahlak yasasını derhal çıkarın” dedi. Eski bir Ulaştırma Bakanının Kuzey Marmara Otoyol işletmesine CEO olduğunu anlatan Davutoğlu, “Bir Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanının herhangi bir şirkette CEO olması Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarına hakarettir” ifadelerini kullandı. Asgari ücretle ilgili tartışmalara da değinen Davutoğlu, “Son beş ayın enflasyonu yüzde 22,7. Bu durumda asgari ücretin artırılmaması fakire fukaraya zulümdür” ifadesini kullandı.