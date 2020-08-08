Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı bıraktığı Mayıs 2016’dan bu yana TL’de yüzde 155’e varan değer kaybı olduğunu savundu.

Davutoğlu, “Ben başbakanlığı devrettiğimde dolar 2.85’ti şimdi 7.30’da tutmaya çalışıyorlar” dedi. Türkiye’nin zengin bir ülke olduğunu ifade eden Davutoğlu, “Yolsuzluk olduğu için yoksulluk var” ifadelerini kullandı. “Biz Toroslar’da geçimini temin edemediği için Alanya’ya gelip esnaflık yapanların çocuklarıyız. Yoksulları hiçbir zaman unutmadık, unutmayız. Yoksullukla mücadele Gelecek Partisi’nin en temel hedefidir” ifadelerini kullanan Davutoğlu şunları kaydetti: “Birileri o yoksulluğu hissetmiyor, çünkü 4 yerden maaş alıyor. Devlette alın teri olmadan bir yerden arpalık gibi maaş alanların o maaşların hepsi haramdır ve o maaşları verenler de vebal altındadır.”

Hata yaptık deyin

Son günlerde döviz ve altın cephesi rekor üzerine rekor kırıyor. Ekonomideki bu kötü gidişata rağmen hükümet kanadının ise hataları kabul etmeyerek her şeyi güzel gösterme çabaları tepki topladı. Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı ve Ekonomist İbrahim Turhan döviz ve altındaki artışı değerlendirdi. Hükümetin tüm bunlara rağmen her şeyi iyi göstermeye çalışmasına dikkat çeken Turhan, “Çıkıp doğru düzgün; “Hata ettik; iktisat bilimiyle, piyasa uygulamalarıyla inatlaşmak, akla ve bilgiye düşmanlık etmek, ekonomiyi vehimlerimiz ve kurgularımızla yönetmeye çalışmak yanlıştı. Özür diliyoruz ve bu irrasyonellikten vaz geçiyoruz” deseniz büyük iyilik yapmış olursunuz” dedi.