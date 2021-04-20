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20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Yolsuzluk sistematik yağmaya dönüştü

20 Nisan 2021, Salı 00:13
DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL: AKP İKTİDARINDA YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜK, TC TARİHİNDE OLMADIĞI KADAR SİSTEMATİK HALE GELDİ.

YAĞMAYI “HAK” OLARAK GÖRÜYOR

“Adeta AKP bir siyasî parti görünümünde yukarıdan aşağıya sistematik bir şekilde kamu varlık ve kaynaklarının yağmalanmasında bir organizasyona dönüştü. ‘Devleti ele geçirme’ saikiyle bu yağmayı ‘hak’ noktasına taşıdı.”

YOLSUZLUKLARA KARŞI YENİ BİR TUTUM

“Millet olarak yolsuzluk ve usulsüzlüklere karşı yeni bir zihnî tutum geliştirmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde sadece bugünü değil, gelecek nesillerin imkânlarını da bugünden tüketmiş oluruz.”

***

Yolsuzluk sistematik yağmaya dönüştü

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “AKP, adeta yukarıdan aşağıya sistematik bir şekilde kamu varlık ve kaynaklarının yağmalanması noktasında bir organizasyona dönüştü” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a ait şirketin Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan sattığı iddiaları üzerine değerlendirmede bulundu. Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, Uysal, Türkiye için ‘Millî Güvenlik’ kavramı sadece terör ve dış tehditleri kapsamıyor! Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Millî Güvenlik Siyaset Belgesinde tanımlanan Bölücü Etnik Terör/PKK, FETÖ gibi unsurlarla birlikte ‘yolsuzluk’ meselesini de ulusal güvenliği tehdit unsuru olarak tanımlamalı! Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmadığı kadar AKP iktidarında yolsuzluk/usûlsüzlük sistematik hale gelmiştir” dedi. 

Dini alet ediyorlar

AKP’nin adeta yukarıdan aşağıya sistematik bir şekilde kamu varlık ve kaynaklarının yağmalanması noktasında bir organizasyona dönüştüğünü söyleyen Uysal, “Türkiye’de kamu kaynaklarının ve bütçenin etkinliğinin çok düşük düzeylerde olduğu AKP döneminde; ne öncelik, ne etkinlik, ne de verimlilik ölçülerinde olumlu bir tablo ile karşı karşıyayız. Merkezi idareden yerel yönetimlere AKP’de adeta makamlar mültezim usûlü, alternatif ne kadar kayıtdışı vergi toplanacağı ölçüsü üzerinden dağıtılmakta ve tayin edilmektedir. AKP, ‘Devleti ele geçirme’ saikiyle bu yağmayı meşrûlaştırmak için dini referansları seferber ederek ‘hak’ noktasına taşımıştır. Ticaret Bakanı hanımefendinin eğer doğruysa bu davranışı AKP zihniyeti ölçülerinde ‘Devede kulak’ bile değildir!” ifadelerini kullandı.

Demokratik şuurla aşılır

Hıristiyan bir ülkede benzer olaylar yaşansa asgarisinde istifa etmek zorunda kalınacağını ve soruşturma açılacağını ifade eden Uysal, “Yolsuzluk meselesinde toplumumuzun da değer yargılarını demokratik şuurla yeniden anlamlandırması ve tanımlaması gerekmektedir. Vatandaşlarımız, 5 TL katkı payı istenince dert ederken sadece Melih Gökçek ANKAPARK’ta 750 milyon $’ı hiç etmiş, ama bunu dert edinmemektedir. Türk milleti olarak ‘Bal tutan parmağını yalar’ benzeri zihnimizde yolsuzluk ve usûlsüzlüğü sıradanlaştıran deyimlerden başlayarak yeni bir zihni tutum geliştirmek mecburiyetindeyiz! Aksi takdirde sadece bugünü değil gelecek nesillerin imkânlarını da bugünden tüketmiş oluruz” şeklinde yazdı.

RECEP GÖREN - ANKARA

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