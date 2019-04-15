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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

YSK’nın kararı PKK’yı sevindirir

15 Nisan 2019, Pazartesi 23:18
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen başkanlarla ilgili kararını eleştirerek, “KHK dan ihraç edilen adayların seçilme hakları ellerinden alınarak, halkın tercihinde ikinci gelen adayın seçilmesinin yolu açıldı. Bu yapılan seçmen tercihine saygı gösterilmemesidir Bu ötekileştirici karar ancak PKK’yı memnun eder” ikazında bulundu.

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray yaptığı açıklamada da, “HDP’ye oy veren Cumhuriyetin vatandaşlarına ikinci sınıf seçmen muamelesi yapılmasını kabul etmiyorum. Bu ötekileştirici karar ancak PKK’yı memnun eder. Mazbata verilmeyen adayların seçilme hakkı kısıtlıysa neden baştan reddetmediniz?” diye sordu.

Hak ve hukuk adına uyarıyorum

24 Haziran seçimlerinden sonra KHK ile ihraç edilen milletvekillerinin TBMM’de görev yaptığını bildiren Çıray, “Kanunlar ve kararlar, kişiye, duruma, konjonktüre göre mi uygulanmaktadır? Demokraside en temel kural, vatandaşların kanun önünde eşitliği, temel hak ve özgürlükten eşit şekilde yararlanması ilkesidir. Bunun sağlanmaması durumunda ötekileştirme ön plana çıkar ve Devletin, kurumların, kanunların saygınlığı ve güvenilirliği zedelenir” ifadelerini kullandı. Çıray, “Seçim sürecinde İYİ Parti’ye yapıştırılmaya çalışılan iftiralara rağmen, bir partiyi ya da adayı korumak adına değil, demokrasi, hak ve adalet ve bir durumun tespiti adına uyarıyorum, bu yanlıştan dönünüz. Alınan bu karar pusuda bekleyen bölücü örgüt PKK’yı mutlu edecek ve yeni argümanlar geliştirmesine neden olacaktır” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz

Etiketler: aytun çıray
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