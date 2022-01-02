Zamlarda kıpır kıpır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; yeni yıla girerken elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yapılan zamlara tepki göstererek, “AK Parti iktidarı; konu zam yapmak olduğunda ‘yerinde duramayarak kıpır kıpır’ olmaktadır. 2021 yılında enerji faturalarında zam üzerine zam yapan iktidar, 2022’de de vatandaşlarımıza yine zammı reva görmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımız, zorlu bir yıl olan 2021’i geride bırakırken; yeni yılın ilk dakikalarında temel bir hak olan enerji faturalarına yapılan fahiş zamlarla karşı karşıya kalmıştır” dedi.

Akın, “Kademeli tarife konusunda kamuoyu yanıltılmış, kademe sayısı düşük ve yüksek olmak üzere yalnızca ikiyle sınırlandırılmış, iki kademe arasında ise yüzde 50 gibi çok yüksek bir zam oranı belirlenmiştir. Buna göre vatandaşların zamdan kaçması gibi bir ihtimal kalmamıştır” diye konuştu. Ankara – Fatih Karagöz

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