Zarif'ten Suudi Arabistan'la görüşmeye yeşil ışık

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "İran'la görüşmeye ilgi gösteren Suudlular, bölge sorunlarını kan dökerek değil de masada çözmeye çaba gösterirlerse İran'ı yanlarında bulacaklardır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan ile "bölge sorunlarını askeri değil siyasi yolla çözmeyi tercih ederse" görüşebileceklerini söyledi. İran Meclisi Haber Ajansına (ICANA) konuşan Zarif, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, İran'la görüşmek için Irak ve Pakistan'dan ara bulucu olmalarını istediği" yönündeki soruya, "İran'la görüşmeye ilgi gösteren Suudlular, bölge sorunlarını kan dökerek değil de masada çözmeye çaba gösterirlerse İran'ı yanlarında bulacaklardır." şeklinde cevap verdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Basra Körfezi ülkeleri arasında diyalog ortamı oluşturmayı hedefleyen "Hürmüz Barışı Projesi" teklifini de hatırlatan Zarif, ülkesinin bölge ülkeleriyle iş birliğine hazır olduğunu ifade etti. AA

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