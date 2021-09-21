Zenginler AKP’li, dışlanmışlar her partili

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nin (İZGİM) açılış töreninde konuştu.

“Gezdiğim yerlerde iki şey görüyorum. AK Parti’nin ilçe belediyeleri üzerinden oluşturduğu farklı insan zengin etme durumu oluşmuş” diyen Akşener, “Zenginler var hepsi AK Partili. Bir de dışlanmışlar var. Kimisi kasketli, kimisi beyaz tülbentli, kimisinin elleri nasırlı. Kimisinin boynunda iple asılmış terlikler var. Onlar 10 yaşında çocuklar. Onlar her partili, zenginler AK Partili. Onlar Hakkari’de de aynı, bir başka şehirde de aynı” ifadelerini kullandı. Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirerek, şunları söyledi: “Partili cumhurbaşkanlığı sisteminden önce cumhurbaşkanlığı değişikliğini sağlayacağız. Daha sonra hukukun ve adaletin olduğu parlamenter sisteme geçiş yapılacak. Türkiye, elindeki gücüyle refahın vatandaşa yayıldığı yeni bir anlayışla devam edecek. Millet İttifakı’ndan seçilmiş her kişinin bu ilkelere riayet etmesi lazım.”

Kocaeli - Anka