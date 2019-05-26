SP İzmir İl Teşkilâtı, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun onur konuğu olduğu iftar yemeğinde bir araya geldi.

Partililere hitap eden Temel Karamollaoğlu, geçim sıkıntısının giderek ciddî bir boyut kazandığını söyleyerek geçimini sağlayamayanın derdinin tam olarak bilinmediğini kaydetti.

“İslÂm âleminin derdi”

Suriye’de yaşananlara dikkat çeken Karamollaoğlu, “Bazı kişiler Suriyeli göçmenlerden rahatsız. Biz karnımızı doyuramıyoruz ama başkasının açlığına da ne yapalım o da aç kalsın diye bir kenara itemeyiz. Biz farklıyız, farklılığımızı da göstermek zorundayız. Yemen her gün bombalanıyor. Libya’da birbirlerini yiyorlar. Bangladeş’e gidin, oradaki insanlar kendi memleketlerini terk etmiş, geri dönmeye korkuyorlar. Buralarda özellikle Müslümanlar maalesef birbirlerini katlediyorlar. İslam âlemi bu haldeyken bunların derdini dile getirmeyenlere hayret ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kınasan ne yazar, kınamasan ne yazar”

Temel Karamollaoğlu, “Burada Filistin ile Keşmir’i özellikle ayrı tutuyorum. Bu iki yer 70 senedir katliâma maruz kalıyor. Biz de sadece kınıyoruz. Kınayınca da vazifemizi yerine getirmiş gibi bir havaya giriyoruz. Müslümanlık bu değil ki. İnsanların derdiyle dertlenmek bu değil ki. Kınasan ne yazar, kınamasan ne yazar. Bir yaptırım kararı alabiliyor musun? Bu vahşeti, bu zulmü önleyebiliyor musun? Esas olan bunu temin etmektir” dedi.