Çocuk terbiyesi ve cami adabı

Yaz tatili başlayınca çocuklarımız, ibadete alışmak ve Kur’ân öğrenmek üzere camilerimizde başlatılan Kur’an kurslarına devam etmektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığımızın imamlarımızı görevlendirerek bu hizmeti yürütmesi takdire şayandır.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın manen eğitilmesi sokaktan camilerimize yönlendirilmesi çok güzel bir hizmettir. Allah razı olsun. Bir plan dahilinde yürütülmesi ve cami adabının öğretilmesi de önem arzetmektedir. Çocukları camide başıboş bırakmak ve çocuğun cami adabını öğrenememesi ileriki hayatında çeşitli sıkıntılara sebep olur. İbadet esnasında çocukların cami içerisinde sağa sola koşmaları ve gürültü yapmaları hoş olmayan davranışlardır. Çocuk gördüğünü unutmaz ve ömür boyu onun için bir alışkanlık haline gelir. Görevli hocalarımızın mümkünse pedegojik formasyondan geçirilmesi ya da eğitimle seminerlerle bu konuda bilgi sahibi olmaları aksaklıkların düzeltilmesi için gerekli bir durumdur. Eğitim kolay değil başta sabır disiplin ve tatlı dil gerektirir. Ölçüsüzlük disiplinsizliği o da başıboşluğu itatsizliği doğurur. Serseri bir nesilden de herkes şikayetçi olur. Hayatı çekilmez eden kural tanımazlık ise terörün ve anarşi dediğimiz olayların doğmasına sebep olur. Bu hususların göz önünde bulundurulması hem cami âdâbı hem de dinimizin ahlâk ölçülerine uygun hareket etmenin gereğidir. İnşallah bu söylediklerimiz dikkate alınırsa daha güzel bir netice elde edilmiş olur. Allah tüm hizmet ehli kardeşlerimizin yardımcısı olsun.

Dualarımız sizlerle...

