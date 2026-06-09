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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

Affedersen affa uğrarsın

Rafet Özcan
09 Haziran 2026, Salı
Kimler affedemez?

1. Kalbinde biriktirenler

Bazı insanlar yaşadıkları her kırgınlığı bir deftere yazar gibi içlerinde tutarlar. Unutmazlar, unuttuklarını sansalar bile zaman zaman o defteri tekrar açarlar. Bu yük arttıkça affetmek zorlaşır.

2. Gururu kırılmaktan korkanlar

Gurur, affetmenin önündeki en büyük perdedir. “Affedersem küçülürüm” zanneden kişi, aslında kendi içindeki zincire esir olur. Oysa affetmek büyüklüktür.

3. Kendini daima haklı görenler

Her durumda haklı olduğuna inanan biri için affetmek, hatayı kabul etmek gibi görünür. Böyle olunca affetmek değil, hatta anlamak bile güçleşir.

4. Yaraları hâlâ kapanmamış olanlar

Bazı acılar tazedir, izleri derindir. Kalpteki yara kapanmadan affetmek gerçekten zor olabilir. Bu kişiler affetmek istemez değil; henüz hazır değildir.

5. Empati kuramayanlar

Karşıdaki insanın neden öyle davrandığını anlamaya çalışmayan, her şeyi sadece kendi açısından değerlendiren kişiler affetmekte zorlanır. Empati, affediciliğin kapısını aralayan anahtardır.

6. Kalbi dar olanlar

Bazı gönüller dardır; küçük meseleleri bile büyütür. Bu darlık zamanla hayatı da darlatır. Geniş bir kalbe sahip olanlar ise affetmeyi daha kolay başarır.

7. Allah’a dayanmayı unutmuş olanlar

Kimi zaman insan kendi gücüyle baş etmeye çalışır ve affetmek ona zor gelir. Oysa hakikî güç, Allah’a dayanarak kalbin yükünü O’na bırakabilmektir.

“Affedemeyen, yükü kendi sırtında taşır; affeden ise esaretten kurtulur hür olur." 

***

"Haddini, hesabını bilmek"

Türkçede sıkça kullanılan iki deyimdir ve birbirlerine yakın anlamlar taşırlar, ancak ince bir anlam farkı vardır.

1. Haddini bilmek: Bir kişinin kendi sınırlarını, yeteneklerini, gücünü veya toplumsal konumunu bilmesi ve buna göre davranması anlamına gelir.

2. Hesabını bilmek: Bu deyim ise daha çok kişinin bir işi yaparken ölçülü, dengeli ve dikkatli davranmasını, kaynaklarını veya gücünü verimli bir şekilde kullanmasını ifade eder. 

Özetle, "Haddini bilmek" kişinin sınırlarının farkında olmasını ifade ederken, "Hesabını bilmek" ise kişinin kaynaklarını ve imkanlarını akıllıca kullanmasını vurgular.

Evet, gerçekten de günümüzde pek çok insan ne haddini ne de hesabını bilmediğinde, bu durum toplumda huzursuzluk ve mutsuzluğa sebep olabiliyor. Haddini bilmeyen insanlar, kendi sınırlarını ve başkalarının haklarını gözetmeden hareket ettiklerinde çevrelerindeki insanlara zarar verebiliyorlar. Bu, hem şahsî ilişkilerde hem de toplumun genel yapısında gerginliklere yol açıyor.

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