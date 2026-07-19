"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Bize verilen emanetler

Rafet Özcan
19 Temmuz 2026, Pazar
İnsan bu dünyaya, mükemmel bir şekilde, paha biçilmez emanetler ile donatılarak gönderilmiştir.

Bize verilen akıl ve başımızda bulunan beyinimiz, vücudumuzda bulunan beslenmemizde büyük pay sahibi midemiz... Hayatımızı devam ettiren kalp ciğerler nefes ve yemek boruları. Yine başımızda bulunan, duyu organlarımız ve diğerleri. 

Bu yüzden okuduğunuz her şey çok önemlidir. Asla ihmal etmememiz gereken dört okumamız vardır.

1. Mutlaka her gün Kur'ân-ı Azimüşşanı okumak.

2. Kur'ân tefsiri olan, Risale-i Nur’dan her gün, en az 10 sayfa okumak.

3. Çok mühim dua kitabımız olan Cevşeni okumak.

4. Ruhumuzun gıdası tesbihatı her namazda okumak...

Bu şekilde Ruhumuzu, Kalbimizi, Aklımızı ve lâtiflerimizi muhafaza ederiz. Üstad Bediüzzaman şöyle der: “Her bir adam eğer hanesinde dört-beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük Medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zât birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir Medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevablarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesi'nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum.” 

(Emirdağ Lahikası, s. 104.)

Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya'da bazı yerlerde aşırı sıcak hava, bazı bölgelerde dolu yağışı

    Orta Doğu’da gerilimi düşürün

    Türkiye ekonomisi Hürmüz kıskacında

    Gazze Şeridi'nin "İsrail toprağı" olduğunu iddia etti

    New York Belediye Başkanı Mamdani: Netanyahu bir savaş suçlusu

    Avrupa Gazze’yi unutmadı

    Tahran'da 500 kamu kurumunun elektriği, 'tüketim kotası'nı aştıkları için kesildi

    Arjantin karşısında adeta tek kale oynayan İspanya 2026 Dünya Kupası'nın sahibi oldu

    Amerika’da İslâm’a ve Müslümanlara ilgi artıyor

    Bu dört güne dikkat

    Akran zorbalığına ceza teklifi

    Çocuk işçiliğinde acı tablo

    İspanya'da "yılın en büyük orman yangını''

    Gazze yalnız bırakıldı

    Alman Ella artık Müslüman “Ela”

    'Bahçede bolluk var, kazanç yok'

    Gıda enflasyonunda Afrika’yı da geçtik

    Türkiye tutuklu sayısında ilk sırada

    Dünyaya küstüm

    En Çok Okunanlar

    Genel

    On yılın ardından 15 Temmuz (6)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Arjantin karşısında adeta tek kale oynayan İspanya 2026 Dünya Kupası'nın sahibi oldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Tahran'da 500 kamu kurumunun elektriği, 'tüketim kotası'nı aştıkları için kesildi
    Genel

    New York Belediye Başkanı Mamdani: Netanyahu bir savaş suçlusu
    Genel

    Avrupa Gazze’yi unutmadı
    Genel

    Türkiye ekonomisi Hürmüz kıskacında
    Genel

    Gazze Şeridi'nin "İsrail toprağı" olduğunu iddia etti
    Genel

    İtalya'da bazı yerlerde aşırı sıcak hava, bazı bölgelerde dolu yağışı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.