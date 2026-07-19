Bize verilen emanetler

İnsan bu dünyaya, mükemmel bir şekilde, paha biçilmez emanetler ile donatılarak gönderilmiştir.

Bize verilen akıl ve başımızda bulunan beyinimiz, vücudumuzda bulunan beslenmemizde büyük pay sahibi midemiz... Hayatımızı devam ettiren kalp ciğerler nefes ve yemek boruları. Yine başımızda bulunan, duyu organlarımız ve diğerleri.

Bu yüzden okuduğunuz her şey çok önemlidir. Asla ihmal etmememiz gereken dört okumamız vardır.

1. Mutlaka her gün Kur'ân-ı Azimüşşanı okumak.

2. Kur'ân tefsiri olan, Risale-i Nur’dan her gün, en az 10 sayfa okumak.

3. Çok mühim dua kitabımız olan Cevşeni okumak.

4. Ruhumuzun gıdası tesbihatı her namazda okumak...

Bu şekilde Ruhumuzu, Kalbimizi, Aklımızı ve lâtiflerimizi muhafaza ederiz. Üstad Bediüzzaman şöyle der: “Her bir adam eğer hanesinde dört-beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük Medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zât birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir Medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevablarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesi'nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum.”

(Emirdağ Lahikası, s. 104.)