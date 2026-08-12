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12 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İbadetlerin başı: Beş vakit namaz

Sami CEBECİ
12 Ağustos 2026, Çarşamba
Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), yirmi üç sene süren peygamberlik döneminde en çok iman ve namaz üzerinde durarak, ümmetine bunları telkin etti.

Namaz hususunda beyan ettiği hadis-i şerifler çoktur. Bir defasında “Allah, bu dünyada bana  üç şeyi sevdirdi. Bunun birisi de gözüm nuru namaz.” dedi. Görmenin ne büyük nimet olduğunu ekser insanlar aklına bile getirmez. Bir şekilde görme nimetini kaybettiğinde, onu tekrar elde etmek için her şeyini feda edebileceğini söyler. İşte, namaz hakikati de böyle bir şeydir.

Peygamber Efendimizin (asm) ifadesine göre “Namaz dinin direğidir.” Nasıl bir çadırın orta direği yıkıldığı zaman, çadır ayakta kalamıyorsa yahut bir binayı ayakta tutan taşıyıcı kolonlar zarar gördüğünde o bina yıkılmaktan kurtulamıyorsa, namazı terk eden bir Müslüman da, İslâm direğini kendi eliyle yıkmış oluyor. Bundan dolayıdır ki, hadis-i şerifte “Müslüman olan ile Müslüman olmayanı ayırt eden bir alâmet vardır, o da beş vakit namazdır.” buyrulmuştur.

Asrımızın büyük İslâm âlimi ve Peygamber Efendimizin (asm) vârisi olan Bediüzzaman Hazretleri de, hayatı boyunca hep iman ve beş vakit namaz üzerinde durdu ve dünyaca büyük makamda olan birisine “Kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.” diye ikaz etti.

Namaz, şuurlu şuursuz, canlı cansız bütün varlıkların ibadet çeşitlerini içinde barındırır ve temsil eder. Meselâ, Peygamber Efendimizin (asm) haber verdiği gibi “Bir kısım melekler var sadece ayakta Allah’a ibadet eder. Bir kısmı rükûda, bir kısmı da sadece secde halinde ibadet ederler.” İşte, beş vakit namaz kılan bir mü’min, ayakta, rükûda ve secde halinde iken meleklerin üç çeşit ibadetlerini temsil eder. Keza; ağaçların, hayvanların ve yıldızların, ayakta, rükû ve secde gibi hâl ve hareketlerini de temsil eder. Namaz kılan bir mü’min, bütün mahlûkatın tesbih ve ibadetlerini kendi adına Allah’a takdim eder. Böylece, küllî bir ibadet yaparak, tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük sevaplara mazhar olur. Beş vakit namazı bilerek veya ihmal ederek terk edenler, bahsi geçen sevaplardan kendilerini mahrum ederler. Ayrıca, bütün varlıkların Allah’a olan ibadetlerine aykırı iş yaptığı için cezaya müstehak olurlar.

Beş vakit namaz, her türlü ibadetlerin başıdır. İslâm’ın beş şartı namaz esnasında temsil edilir. Kelime-i şehadet, oruç, zekât ve Hac ibadetleri temsilî olarak namazın içinde vardır. Çünkü, namaz bedenin zekâtıdır. Namaz esnasında oruçlu gibi bir şey yiyip içilmez. Kıbleye dönerek kılındığından bir nevi Hac gibidir. Kelime-i şehadet zaten içinde vardır.

Bir insanın dış organlarından gözleri görmese, kulakları işitmese, elleri ve ayakları iş görmese bile hayatı devam eder. Ancak, başı kesilmiş bir insanın yaşaması asla mümkün değildir. İşte, bütün ibadetlerin başı olan beş vakit namazı, çeşitli sebeplerden dolayı terk bir mü’min de, aynen böyle bir duruma düşüyor. Allah korusun!

Evet, Peygamber Efendimizin (asm) ve Onun vârisi olan Bediüzzaman Hazretlerinin yaptığı gibi, hem çoluk çocuğumuza hem de etrafımızda tanıdığımız insanlara, bizler de iman dersleri ile yardımcı olmalı ve onları usulü dairesinde beş vakit namaza teşvik etmeliyiz. Çalışmak bize, netice ise Allah’a aittir. 

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