"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

“Ben bilirim”in sonu iflâstır

Rafet Özcan
17 Haziran 2026, Çarşamba
İnsan yaratılış itibariyle çeşitli kabiliyetlerle donatılmıştır ve farklı farklı özelliklere sahiptir.

Hiç bir insan kişilik ve kabiliyetler açısından birbirine benzemez. Tek yumurta ikizleri dahi kişilik ve yetenekler açısından farklılık arz eder. Onun için dünya işlerinde başarı, kişileri istidatları yönünde istihdam ederek elde edilir. Yani kişi başarılı olduğu alanda görevlendirilmelidir. Salih olan kişinin liyakatli olmadığı bir işe talip olmaması gerektiği gibi, bir işi bilmeyen bir kişiyi anlamadığı bir işe görevlendirmek de hem o insana hem de ülkeye verilecek en büyük zarardır. Bu nedenle adama iş değil, işe adam prensibiyle hareket eden kurum ve kuruluşlar, başarı ve kalkınmayı elde ederek ayakta kalır.

Çevremize bir göz attığımızda, işinin ehli olan kimselerin başarılı olduğunu görürüz. Böylece hem kendisi hem de çalıştığı kuruluş kazanır, hayatını verimlilikle devam ettirir.

Bu durum, ülke yönetimi için de aynıdır. Kurum ve kuruluşların başarısı liyakate ve işin ehli olanların istihdamına bağlıdır. Tek adam otoriter sistemi ile yönetilen devletler ve kurumlar bugün olmasa dahi ileride sıkıntı yaşamaktadır. Otoriter yönetim biçimi ile bir müddet ayakta kalsa bile uzun ömürlü olamamaktadır. Rey-i vahid istibdattır. Tek adamın tek düşüncesi ve tek görüşü zulme kapı açar.

Senelerce tek parti, tek adam ile yönetilen ülkelerin durumu ortadadır. Nice istidat ve kabiliyetler baskı ve otorite neticesi yok olmuştur.

Tek adamlar ülkelerini geri bırakıp borç bataklığına sokarak hem kendilerine hem de ülkelerine büyük zarar vermişlerdir. Her şeyden anladığını sanan despotlar olarak başa bela olmuşlardır. İşte ülkemizin 1950 öncesi tek parti, tek adam dönemindeki hali ortada. Demokrasiye ve çok  partili sisteme geçinceye  kadarki yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasî durum hem zulüm, hem baskı, hem de tek tiplik ve otoriterlikti. Sonuç, yasaklar ve inançsızlık sonucu uyuşuk bir nesil. Baştakilerin insanları kendilerine boyun eğdirip köleleştirdikleri haller. Rantçılık, tabiatçılık, maddecilik, deizme ve küfre giden yol. Bir başıboşluk ve fetret dönemi. Baştakilerin kendilerini güçlü görmeleri ya da öyle görülmeye başlanması. Sonra da ülkenin borç bataklığına sokularak iflâsı... 

Bu, dünyanın her ülkesinde her hangi bir dönemde yaşanabilir. Ülkemizde de bu yönetimler değişik dönemlerde yaşanmış olup kısmî olarak günümüzde de yaşanmaktadır. Millet dışlanarak demokrasiden uzaklaşılmaktadır. Ülkenin ve milletin daha fazla maddî manevî zarara uğramaması için, "Yeter söz milletin" diyelim. Hak, hukuk ve adalet sistemi ile şeffaf bir yönetim şekli olan demokrasiyi ihya edip ülkemize sahip çıkalım.

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yine faizci kazandı

    Hukuk güvenliği tarafsız yargıyla sağlanır

    Netanyahu savaşı kaybetti

    Trump: İran’la artık çok iyi anlaşıyoruz

    Herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresi uzatıldı

    Sumud Filosu yola çıkmaya hazırlanıyor

    Müderris İhsan Efendi anıldı

    İran ve ABD 'mutabakat zaptı'na imzaları attı - 'Ayrıntılar 1-2 gün içinde açıklanacak' - İsrail rahatsız

    Hicret medeniyettir - Hicri yeni yıl idrak ediliyor

    İslâm dünyasına reçete

    Tetikçilik “istihdam alanı” oldu

    Memur sayısı arttı

    Adaletsizlik herkesi vurur

    Kamuyu bağımsız kurumlar denetlemeli

    Vize politikası, Dünya Kupası'na gölge düşürdü

    İngiltere de 16 yaşından küçüklere sosyal medyayı yasaklayacak

    2 milyon 425 bin aday için YKS maratonu başlıyor

    Diyanet İşleri eski Başkanlarından Prof. Dr. Görmez'den acı tespit: Dinî hayat zehirleniyor

    Pakistan: ABD ve İran arasında resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.