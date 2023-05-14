"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Allah’ın kudreti sonsuzdur

Ramazan Çalışan
14 Mayıs 2023, Pazar
Allah’ın varlığı vacibdir. Yani, varlığı zatındandır, evveli ve ahiri yoktur, varlığının olmaması muhaldir. Bütün mahlukatın varlığı ise mümkindir.

Kâinatta her şey mahlûktur; Allah ise vacibü’l-vücuddur, bütün varlıkları yokluktan varlığa çıkarandır. Kâinatın varlığı zâtından değildir, Allah onun yok olmasını irade ettiğinde yok olur. Allah’ın varlığı ise zatîdir, yani varlığı zâtının lazımıdır.

Varlık sahasına çıkmamış bir şey, ezelde var ve sabit olan, ezelî ve sonsuz bir ilah bulunması ile yokluktan varlığa çıkabilir. Demek ki, ilah sonsuzluğu temsil eden zarurî bir hükümdür. En nihayetinde akıl ve mantık sonsuz ve ezelî olan bir varlığı kabul etmek durumundadır.

Allah’ın zatı gibi bütün sıfatları da ezelîdir, mutlaktır ve sonsuzdur. İnsanın ise kendisi gibi sıfatları da sonradan yaratılmıştır, hepsinin bir başlangıcı ve sonu vardır.

Demek ki, “Vâcibü’l-Vücud zâtında, mahiyetinde mümkine benzemediği gibi, ef’alinde de benzemiyor. Çünki Vâcibü’l-Vücud’un kudretine nisbeten yakın-uzak, az-çok, küçük-büyük, ferd-nev’, cüz’-küll aralarında fark yoktur.”1

İnsanın, kendisinin bir zerreyi bile yaratmaya gücü yetmedigini görünce, Allah’ın da yaratmasını aklı almayabilir. Temsilde hata olmasın, nasıl ki güneşin yeryüzünün tamamını aydınlatması ile yeryüzünde bir noktayı aydınlatması arasında fark yoktur ve ikisi de güneş için aynı derecede kolaydır; bunun gibi, Cenab-ı Allah’ın kudreti karşısında bir zerre ile güneş aynıdır. Atomun çekirdeği etrafında dönen elektronlarla, güneş ile onun etrafında dönen yörüngeler Onun kudretine nisbeten birdir.

Matematikteki sonsuz kavramına göre, “sonsuzdan hangi sayıyı çıkarsanız geriye yine sonsuz kalır” denir. Çünkü sonsuzdan bir şey çıkmaz. Çıksaydı sonsuz olmazdı. Aynen bu misalde olduğu gibi, Cenab-ı Allah’ın kudreti sonsuzdur.  Onun sonsuz kudretinden bir şey eksilmediği için, bir baharı bir çiçek kolaylığında yarattığı gibi, Cenneti de bir bahar kolaylığında yaratır.

Demek ki, Cenab-ı Allah’ın eserlerine ve icraatına Onun kudreti tarafından yaklaşmak gerekir. İnsan, kendi aczi, noksanı ve sınırlı kapasitesi ile Cenab-ı Allah’ı, sıfatlarını, isimlerini ve icraatını değerlendirmeye kalkarsa, Allah’ın icraatlarını tam olarak kavrayamaz ve inkâra sapabilir.

Dipnotlar:

1- Mesnevî-i Nuriye, Zerre

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ŞİMDİ SÖZ MİLLETİN - DEMOKRASİ VE ADALET İÇİN SANDIK BAŞINA

    6 adımda oy kullanma rehberi

    Hangi hallerde oylar geçersiz sayılacak?

    Malatya Battalgazi'de 4 büyüklüğünde deprem

    Pençe-Kilit’te bir şehit daha

    Çiftçilerin sorunları çözüm bekliyor

    Meclisin 27. dönem karnesi

    Siyaseti yeniden şekillendirme fırsatı

    Sonuçları ilk öğrenen o olacak

    Dışişleri Bakanlığı: Cidde Bildirisi'ni memnuniyetle karşılıyoruz

    İsrail saldırılarında Gazze'deki 15 bina yıkıldı

    ABD’deki 5 eyalette en az 16 hortum gözlemlendi

    Depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası belirlendi

    YSK, Muharrem İnce'ye verilecek oyların ''geçerli'' sayılmasına karar verdi

    Twitter'dan Türkiye'de bazı içeriklere engel

    Kartlı alışverişlerde kağıt slip dijital olarak alınabilecek

    "BM Güvenlik Konseyi'nin müdahil olmasını tercih etmiyoruz"

    1 Azerbaycan askeri Ermenistan ordusunun ateşi sonucu şehit oldu

    "Kokpit" ekranından takip edecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hangi hallerde oylar geçersiz sayılacak?
    Genel

    6 adımda oy kullanma rehberi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu fırsatı çok iyi kullanalım ki...
    Ahmet BATTAL

    Siyasette farklı düşünme formülleri
    Adnan NACİR

    Taş devri bitsin artık!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Depremler şirk üretir mi?
    Faruk ÇAKIR

    Milletin mesajı
    Mehmet KARA

    Şimdi söz sırası millette
    Sebahattin YAŞAR

    Kazanmak için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.