Petrodoların vedası ve ideolojik körlük

Dünya ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana eşine az rastlanır bir dönüşümün, hatta küresel bir finansal kırılmanın eşiğinde duruyor.

1970’li yıllarda ABD ve Suudi Arabistan arasında akdedilen Petrodolar sistemi, on yıllar boyunca doları dünyanın tek hâkimi, Washington’u ise küresel sahnede tek merkezli otorite kıldı. Ancak bugün, İran ve Çin ekseninde gelişen Petroyuan hamleleri ve mBridge gibi dijital köprüler, bu devasa yapının temellerini sarsmakla kalmıyor, Batı merkezli finansal düzenin sonunu da tetikliyor.

İran’ın SWIFT sisteminden dışlanması ve dolar bazlı ticaretten men edilmesi, Tahran’ı savunma amaçlı alternatif sistemler inşa etmeye itti. Bu arayışın meyvesi olan Petroyuan, sadece bir para birimi değişikliği değil; küresel vesayet sistemine karşı bir başkaldırıdır. İran’ın petrol satışlarında Çin Yuanı’nı esas alması, doların “vazgeçilmezlik” efsanesini sarsan bir domino etkisini beraberinde getirmektedir.

Bu tarihî dönüşüm, ABD siyasetinin kalbinde de derin bir çatlağa yol açmış durumdadır. Bir tarafta J.D. Vance gibi isimlerin temsil ettiği, “önce Amerika” diyen ve jeopolitik gerçekliğe daha realist yaklaşan kanat; İran ile savaşın, ABD için askerî bir zaferden ziyade ekonomik bir intihar olduğunu yüksek sesle dile getirmektedirler. Onlara göre; savaşın tetiklediği “topyekûn eksen kayması,” doları dünyadan tamamen silecek ve ABD’yi kendi içine çökmüş bir devlete dönüştürecektir. Vance’in uyarısı nettir: Bir savaşı kazanabilirsiniz, ama o süreçte para biriminizin küresel rezerv statüsünü kaybederseniz, asıl darbeyi cephede değil ekonomik olarak alırsınız.

Diğer tarafta ise Marco Rubio gibi isimlerin başını çektiği, Neocon ideolojinin bayraktarlığını yapan “şahinler”; ekonomik risklerin ve doların çöküş ihtimalinin farkında olmalarına rağmen, kendi ideolojik ajandalarını ve küresel hegemonya hayallerini Amerikan halkının refahının önüne koymaktadırlar.

Bu güç savaşının teknik ayağını ise mBridge gibi çoklu dijital para sistemleri oluşturuyor. Blokzincir tabanlı bu yapılar, paranın bir merkezden (ABD muhabir bankalarından) geçme zorunluluğunu ortadan kaldırarak paraya “hürriyetini” iade ediyor. mBridge sayesinde ülkeler, Washington’a ihtiyaç duymadan doğrudan ticaret yapabilmektedir. İran’ın bu tür sistemlere entegre olması, ABD’nin elindeki yaptırım gücünü etkisiz kılmaktadır.

Bizim penceremizden bakıldığında, bu gelişmeler sadece bir güç değişimi değildir. Maddî terakkinin ve iktisadî adaletin tesisi, tek bir merkezin keyfî kararlarına bağlı olmayan şeffaf bir sistemle mümkündür. İslâm dünyasının kendi arasındaki ticareti yerel paralarla veya ortak bir dijital birimle yürütmesi, Bediüzzaman’ın “Asya’nın bahtını” ve gelecekteki maddî-manevî kalkınmayı müjdeleyen vizyonuyla tam bir uyum içindedir.

Petrodoların sarsılması, “hakkı kuvvette bilen” düzene karşı iktisadî bir itirazdır. Ancak mühim olan, bir hegemonyadan kurtulurken bir başka otoriter yapının tahakkümü altına girmemektir. Hakiki hürriyet; sermayenin bir tahakküm silâhı olmaktan çıkarılıp, adaletle insaniyete hizmet ettiği yeni ve adil bir dünyada saklıdır.

İran’ın başlattığı bu finansal hamle ve ABD içindeki ideolojik körlük, 21. yüzyılın haritasını yeniden çiziyor. Doların saltanatı sarsılırken, Neocon ekibin ihtirasları ABD’yi tarih sahnesinde zayıflatmakta; mBridge gibi teknolojiler ise çok kutuplu bir dünyanın kapılarını aralamaktadır. Müslüman coğrafyası bu süreçte figüran değil, adaleti ve ahlâkı merkeze alan yeni bir mimarînin kurucu iradesi olmalıdır.